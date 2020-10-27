Миллионы подержанных автомобилей, автофургонов и микроавтобусов, не отвечающих экологическим стандартам, существующим в Западной Европе, США и Японии, оказываются в Африке, Восточной Европе и других более бедных странах, что приводит к загрязнению воздуха, стремительному глобальному потеплению, росту аварий на дорогах и ухудшению здоровья населения. Об этом говорится в новом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Авторы нового доклада отмечают, что с 2015 по 2018 годы мировой экспорт подержанных легковых автомобилей составил 14 миллионов. Около 40% старых машин были импортированы в африканские страны, 24% – в страны Восточной Европы, 15% – в Азиатско-Тихоокеанский регион, 12% – на Ближний Восток и 9% – в Латинскую Америку.

«Подержанные автомобили и окружающая среда: всемирный обзор подержанного легкового транспорта: поток, масштабы и регулирование» – это первый доклад такого рода. Его авторы призывают принять минимальные стандарты качества транспорта, бывшего в употреблении. Эксперты отмечают, что быстрорастущий парк подержанных авто в бедных странах является основным источником загрязнения воздуха и изменения климата. На транспортный сектор приходится почти четверть глобальных выбросов парниковых газов, связанных с энергетическим сектором.

«В течение многих лет экспорт подержанных автомобилей из развитых стран в развивающиеся растет стремительно, что оборачивается загрязнением окружающей среды», – сказала исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен. Она полагает, что, пользуясь пробелами в международном регулировании, богатые страны «сбрасывают» старые, загрязняющие и небезопасные транспортные средства» бедным.

«Развитые страны должны прекратить экспорт транспортных средств, не прошедших проверку на безопасность, в том числе для окружающей среды, и не считающихся больше годными к эксплуатации на своих рынках, а странам-импортерам следует ввести более строгие стандарты качества», – подчеркнула Андерсен.

В новом докладе представлены результаты анализа опыта 146 стран. Они показали, что около двух трети стран практически никак не ограничивают импорт подержанных автомобилей. Тем не менее, некоторые государства уже приняли меры по регулированию импорта подержанных транспортных средств, в частности, ввели ограничения по возрасту и выбросам. В результате сегодня их граждане имеют доступ к более качественному подержанному транспорту по доступным ценам. К примеру, в Марокко разрешен ввоз только тех транспортных средств, которым менее пяти лет и которые соответствуют европейскому стандарту эксплуатации. Так что теперь в результате в страну ввозятся только относительно современные и находящиеся в хорошем состоянии подержанные автомобили из Европы.

Самым большим экспортером подержанных машин из Европы являются Нидерланды, отчасти благодаря своим морским портам. В ходе исследования было установлено, что многие голландцы отправляют на экспорт транспортные средства, которым в среднем от 16 до 20 лет. Большинство из них не соответствует европейским стандартам по выбросам парниковых газов. Например, в Гамбию и Нигерию поступали автомобили, находившиеся в эксплуатации больше 20 лет.

ЮНЕП при поддержке Целевого фонда ООН по безопасности дорожного движения и других организаций активно продвигает новую инициативу по введению минимальных стандартов для подержанных автомобилей. Некоторые африканские страны, в частности Марокко, Алжир, Кот-д'Ивуар, Гана и Маврикий, уже пошли на такой шаг.

Как сообщает пресс-центр новостей ООН, авторы нового доклада ЮНЕП предлагают провести дополнительные исследования с целью более детального изучения воздействия торговли подержанным транспортом, в том числе старыми автомобилями большой грузоподъемности.