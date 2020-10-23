Украина внесена в перечень стран, которые могут экспортировать семена кукурузы и зерновых в страны Европейского Союза. Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка в Фейсбуке.

«Украинские семена зерновых культур в ЕС - mission accomplished. Сегодня в Официальном вестнике напечатано решение Европарламента и Совета об эквивалентности семян зерновых культур, произведенных в Украине. Через 20 дней решение вступает в силу», - написал Качка, которого цитирует Укринформ.

Он отметил, что таким образом, еще одна составляющая украинского аграрного рынка интегрирована в ЕС.

Европейский парламент 7 октября 2020 года признал украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС. Таким образом украинские семена, произведенные на территории Украины, как отечественной селекции, так и селекции иностранных семенных компаний, получили доступ на рынок Европейского Союза.