С целью повышения прозрачности системы контроля за европейским экспортом оружия Евросоюз начал обнародовать онлайн для широкой публики базу данных экспортного контроля государств-членов. Такая информация обнародована в понедельник на сайте Европейской службы внешних действий.

«Сегодня Европейская служба внешних действий на своем сайте основала доступную онлайн-базу данных, которая позволит кому-либо исследовать и анализировать данные стран-членов относительно экспортного контроля. База данных содержит информацию относительно объемов, мест назначения и вида лицензий на экспорт оружия и самого экспорта из стран-членов в период 2013-2019 годов. Эта база данных будет обновляться ежегодно», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Все данные, которые включены в этот ресурс, предоставлены странами-членами. Ежегодные отчеты относительно экспортного контроля публикуются в Официальном журнале ЕС. 23 октября Совет ЕС принял уже 22-й годовой отчет в отношении экспорта оружия, который охватывает данные 2019 года.

Согласно сообщению, выдача лицензий на экспорт оружия входит в национальную компетенцию стран-членов, но все они принимают соответствующие решения на основании Совместной позиции ЕС от 2008 года относительно Общей политики безопасности и обороны в отношении экспорта оружия. Европейская служба внешних действий продолжает работать со странами-членами для повышения прозрачности экспортного контроля и координации в выполнении такой Совместной позиции ЕС.

«Военное оружие играет незаменимую роль в сохранении безопасности, свободы и мира, если используется в соответствии с международным законодательством, включая законы в области прав человека и международного гуманитарного права. В то же время военное оружие, по определению, способна вызывать смерть и разрушения. Это означает, что правительства, которые контролируют такое оружие, должны обеспечить его продажу и использование ответственным и подотчетным образом, чтобы оружие не попало в руки террористов, преступников или других неразрешенных пользователей», - говорится в сообщении.

Как отмечает Европейская служба внешних действий, ответственное отношение к экспорту оружия может соблюдаться только при условии прозрачности этой деятельности, поэтому ЕС делает все возможное, чтобы обеспечить такую прозрачность, и призывает страны-члены к такому же поведению.

По данным Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI), в 2015-2019 годах экспорт оружия 28 европейских стран (с Великобританией включительно) составлял 26 процентов в глобальном экспорте оружия. По этому показателю страны ЕС и Великобритания уступают только США (36 процентов) и занимают второе место, опережая Россию (21 процент мирового экспорта оружия).

Главные страны-потребители такой продукции европейского производства расположены на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где продолжаются сразу несколько военных конфликтов.

В сентябре текущего года Европейский парламент принял резолюцию относительно усиления экспортного контроля, и рекомендовал Европейскому совету и другим евроинститутам создать единую интерактивную базу данных, которая будет обновляться по итогам ежегодных докладов об объемах экспорта европейского оружия в третьи страны.