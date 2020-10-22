Корпорация Microsoft начала сотрудничество с компанией SpaceX Илона Маска, чтобы подсоединить новую облачную платформу Azure к сети спутников Starlink. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Engadget.

Как отмечается в сообщении, Microsoft объединяется с космическими компаниями в рамках инициативы по оказанию услуг на Земле. В частности, компания SpaceX обеспечит техническому гиганту доступ к своей спутниковой сети Starlink для модульного центра обработки данных Azure.

Azure - это автономный блок центра обработки данных, который можно транспортировать куда угодно для нужд облачных вычислений и хранения данных клиентов. Он обеспечит надежную связь для клиентов в труднодоступных районах и других сложных условиях.

По словам представителей Microsoft, группы спутников «требуют четкого планирования и сложных протоколов формирования на основе искусственного интеллекта». Azure сможет помочь разработчикам моделей, потому что создает сценарии в режиме реального времени с помощью предварительно собранных спутниковых изображений.

Компании и организации могут использовать Azure для обучения алгоритмов искусственного интеллекта, а также для того, чтобы убедиться в эффективной работе планируемой спутниковой сети перед непосредственным запуском первого устройства.

Microsoft также обещает помочь с реализацией проектов за пределами планеты, в частности компания сможет облегчить работу с большим объемом данных, которые генерируют спутники, а также с проектированием сложных космических систем.