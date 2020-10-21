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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ЕВРОКОМИССИЯ ИНВЕСТИРОВАЛА € 144,5 МЛН В РАЗВИТИЕ СЕТИ СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ
12:12 22.10.2020
Еврокомиссия приняла участие в инвестировании 144,5 млн евро в закупку суперкомпьютерной системы LUMI, которая будет использоваться в интересах европейских исследователей, ученых и промышленности. Такое сообщение опубликовано в среду на сайте Еврокомиссии.
«Использование суперкомпьютеров обеспечивает инновационные решения для повседневных проблем нашей жизни. После приобретения суперкомпьютера LUMI в Финляндии, мы проложим путь для улучшения качества европейской жизни, будем содействовать развитию промышленной конкуренции и передовой науки. Этот шаг важен для нашего цифрового будущего», - заметила по этому поводу исполнительный вице-президент Еврокомиссии по цифровой трансформации Маргрете Вестагер, которую цитирует Укринформ.
Как отмечается в сообщении, инфраструктура с использованием суперкомпьютеров позволит использовать сотни современных приложений, в частности, в сферах искусственного интеллекта, персонифицированной медицины, производства лекарств, в генетике, в прогнозе погоды, в борьбе с климатическими изменениями и во многих других. Уже сейчас, благодаря существующим мощностям, Европа достигает прогресса в борьбе с тяжелыми болезнями, такими как рак, коронавирус, в совершенствовании городского планирования, в организации водоснабжения или в переработке мусора, в контроле за изменениями в окружающей среде и т. п.
Суперкомпьютер LUMI будет размещен в Финляндии и использоваться одноименным консорциумом, в котором участвуют несколько европейских государств. Подобный суперкомпьютер LEONARDO с 15 октября заработал в Италии, еще три подобных цифровых установки расположены в Чешской Республике, Люксембурге и в Словении. Планы по развитию суперсети предусматривают поставки таких машин в Болгарию, Испанию и Португалию уже к концу 2020 года.
Расходы на цифровую трансформацию ЕС включены в многолетний бюджет ЕС на 2021-2027 годы как один из главных приоритетов, наряду с мерами по восстановлению экономики после кризиса коронавируса, реализацией целей «Зеленого соглашения» и инновационным промышленным развитием. Бюджетный ресурс ЕС для исследовательских программ предусматривает инвестиции в объеме более 8 миллиардов евро сугубо в развитие компьютерных технологий.
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