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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ГЕРМАНИЯ ПРОВЕДЕТ ВСТРЕЧУ ПО ВОПРОСАМ КЛИМАТА СО СТРАНАМИ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
10:55 21.10.2020
Министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в рамках немецкого председательства в Совете ЕС проведет в четверг, 22 октября, встречу с коллегами из стран Восточного партнерства.
Встреча, как сообщает корреспондент Укринформа, пройдет в Люксембурге, заявили в немецком экологическом ведомстве.
Украина, Азербайджан, Армения, Грузия и Молдова будут представлены соответствующими министрами. Беларусь из-за санкций - руководителем управления.
Речь пойдет о выполнении Парижского климатического соглашения и важных вопросах, касающихся охраны окружающей среды и климата. Одной из тем станет вопрос о том, как после пандемии можно использовать помощь на восстановление, чтобы она также делала вклад в достижение целей «климатической нейтральности».
В немецком министерстве уверяют, что внимательно отнеслись к проведению мероприятия в условиях пандемии, и обещают обеспечение необходимых гигиенических норм в стенах люксембургского парламента, где будет проходить встреча.
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