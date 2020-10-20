Министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в рамках немецкого председательства в Совете ЕС проведет в четверг, 22 октября, встречу с коллегами из стран Восточного партнерства.

Встреча, как сообщает корреспондент Укринформа, пройдет в Люксембурге, заявили в немецком экологическом ведомстве.

Украина, Азербайджан, Армения, Грузия и Молдова будут представлены соответствующими министрами. Беларусь из-за санкций - руководителем управления.

Речь пойдет о выполнении Парижского климатического соглашения и важных вопросах, касающихся охраны окружающей среды и климата. Одной из тем станет вопрос о том, как после пандемии можно использовать помощь на восстановление, чтобы она также делала вклад в достижение целей «климатической нейтральности».

В немецком министерстве уверяют, что внимательно отнеслись к проведению мероприятия в условиях пандемии, и обещают обеспечение необходимых гигиенических норм в стенах люксембургского парламента, где будет проходить встреча.