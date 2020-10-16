Австрия упростила процедуру получения разрешения на работу в стране для высококвалифицированных работников из государств, не входящих в Евросоюз. Соответствующее решение принял Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии.

Согласно изменениям к закону о пребывании и проживании, от высококвалифицированных специалистов из стран, не входящих в состав ЕС, больше не потребуется подтверждение наличия места жительства в Австрии (договор об аренде, право собственности на жилье и т.п.) при подаче документов на получение разрешения на работу, пишет Укринформ.

Кроме того, изменения предусматривают сокращение процедуры предоставления разрешения до 90 дней, возможность подавать документы с территории Австрии, а также переход в течение двух лет на "красно-бело-красную карточку плюс", которая предоставляет владельцу свободный доступ к рынку труда.

Как заявили в правящей Австрийской народной партии, устранение этих бюрократических препятствий должно способствовать приезду в страну квалифицированных работников и укреплению экономики.