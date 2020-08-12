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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
BRITISH PETROLEUM СОКРАТИТ ДОБЫЧУ НЕФТИ В ПОЛЬЗУ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
11:05 13.08.2020
Нефтяная компания British Petroleum (BP) заявила о планах сократить в ближайшие 10 лет добычу нефти на 40%: с нынешних 2,6 миллионов баррелей в сутки до 1,6 миллионов баррелей.
Параллельно компания в 10 раз увеличит инвестиции в технологии с низким углеродным следом, пишет energo.guru.
Сейчас BP тратит на зеленые технологии $0,5 млрд. Увеличение в 10 раз означает, что эта сумма вырастет до $5 млрд. У British Petroleum есть и вовсе сумасшедший, как для нефтяной компании, план: к 2050 году выйти на нулевой объем выбросов вредных веществ в окружающую среду.
Специалисты BP прогнозируют, что через 30 лет спрос на нефть может упасть на 75%: этому будет способствовать повышение среднегодовой температуры на планете, а также распространение возобновляемых источников энергии.
Ускорить реализацию планов по уменьшению добычи нефти заставила и пандемия: введенный во многих странах карантин резко снизил спрос на ископаемые виды топлива уже сейчас, и компания потеряла почти 20 миллиардов фунтов стерлингов.
BP будет инвестировать в биоэнергетику, системы улавливания СО2, развитие инфраструктуры зарядных станций для электромобилей.
Финансовые рынки благосклонно восприняли решение компании идти в сторону зеленой энергетики: цена на акции British Petroleum после объявления планов выросли на 8%.
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