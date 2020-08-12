ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.08.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


BRITISH PETROLEUM СОКРАТИТ ДОБЫЧУ НЕФТИ В ПОЛЬЗУ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ


11:05 13.08.2020

Нефтяная компания British Petroleum (BP) заявила о планах сократить в ближайшие 10 лет добычу нефти на 40%: с нынешних 2,6 миллионов баррелей в сутки до 1,6 миллионов баррелей.

Параллельно компания в 10 раз увеличит инвестиции в технологии с низким углеродным следом, пишет energo.guru.

Сейчас BP тратит на зеленые технологии $0,5 млрд. Увеличение в 10 раз означает, что эта сумма вырастет до $5 млрд. У British Petroleum есть и вовсе сумасшедший, как для нефтяной компании, план: к 2050 году выйти на нулевой объем выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Специалисты BP прогнозируют, что через 30 лет спрос на нефть может упасть на 75%: этому будет способствовать повышение среднегодовой температуры на планете, а также распространение возобновляемых источников энергии.

Ускорить реализацию планов по уменьшению добычи нефти заставила и пандемия: введенный во многих странах карантин резко снизил спрос на ископаемые виды топлива уже сейчас, и компания потеряла почти 20 миллиардов фунтов стерлингов.

BP будет инвестировать в биоэнергетику, системы улавливания СО2, развитие инфраструктуры зарядных станций для электромобилей.

Финансовые рынки благосклонно восприняли решение компании идти в сторону зеленой энергетики: цена на акции British Petroleum после объявления планов выросли на 8%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.08.2020
валюта курс
EUR 2.8858
USD 2.4583
RUB 3.3576
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8858 -0.0005
USD 2.4583 +0.0012
RUB 3.3576 -0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9040 2.9150
USD 2.4700 2.4870
RUB 3.3400 3.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 13.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1830
EUR/RUB 86.7000 87.4000
USD/RUB 73.5000 74.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте