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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ВОИС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О СЛУЧАЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ВВОДЯЩИХ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОБ УПЛАТЕ ПОШЛИН В РАМКАХ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ
15:52 05.08.2020
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) информирует о случаях направления рядом частных коммерческих организаций владельцам международных регистраций писем с предложением уплаты пошлины за публикацию сведений о своих товарных знаках в изданиях, которые, как представляется, носят официальный характер, а также за регистрацию их в коммерческих справочниках или за иную аналогичную деятельность.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, некоторые из этих организаций используют знаки, схожие с логотипом или названием ВОИС, тем самым вводя общественность в заблуждение относительно их источника.
ВОИС обращает внимание пользователей на то, что такая деятельность не имеет юридической силы. Все международные регистрации товарных знаков и соответствующие записи публикуются в «Бюллетене ВОИС о международных знаках», как единственном официальном издании Мадридской системы. Сборы, предусмотренные Мадридской системой, уплачиваются Международному бюро непосредственно в швейцарских франках или через ведомство происхождения.
Чтобы сообщить о случаях получения вводящих в заблуждение требований об уплате пошлин, необходимо связаться с ВОИС через сервис Contact Madrid (выбрать в меню: a trademark holder or representative => ask a question => a payment => a suspected misleading invoice), приложив копию вызвавшего подозрение документа.
С дополнительной информацией можно ознакомиться по ссылке.
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