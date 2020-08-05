Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) информирует о случаях направления рядом частных коммерческих организаций владельцам международных регистраций писем с предложением уплаты пошлины за публикацию сведений о своих товарных знаках в изданиях, которые, как представляется, носят официальный характер, а также за регистрацию их в коммерческих справочниках или за иную аналогичную деятельность.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, некоторые из этих организаций используют знаки, схожие с логотипом или названием ВОИС, тем самым вводя общественность в заблуждение относительно их источника.

ВОИС обращает внимание пользователей на то, что такая деятельность не имеет юридической силы. Все международные регистрации товарных знаков и соответствующие записи публикуются в «Бюллетене ВОИС о международных знаках», как единственном официальном издании Мадридской системы. Сборы, предусмотренные Мадридской системой, уплачиваются Международному бюро непосредственно в швейцарских франках или через ведомство происхождения.

Чтобы сообщить о случаях получения вводящих в заблуждение требований об уплате пошлин, необходимо связаться с ВОИС через сервис Contact Madrid (выбрать в меню: a trademark holder or representative => ask a question => a payment => a suspected misleading invoice), приложив копию вызвавшего подозрение документа.

С дополнительной информацией можно ознакомиться по ссылке.