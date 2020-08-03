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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
АВСТРАЛИЯ БУДЕТ ПЕРЕНАПРАВЛЯТЬ СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ В СИНГАПУР ПО ПОДВОДНОМУ КАБЕЛЮ
10:07 04.08.2020
Австралийское правительство присвоило статус «стратегический» проекту передачи солнечной энергии из северной части Австралии в Сингапур.
Передавать энергию будут по подводному кабелю длиной 3700 километров, пишет energo.guru.
Один из самых длинных силовых кабелей в мире между Австралией и Азией получит название Australia-ASEAN Power Link. В его сооружение потратят порядка 22 миллиардов долларов. Ожидается, что проект принесет Австралии миллиарды долларов прибыли, а также создаст тысячи новых рабочих мест.
Не менее интересным является проект и для принимающей стороны – Сингапура. Сейчас эта крошечная страна полагается на ископаемые виды топлива и зависит от поставок из стран с нестабильной политической ситуацией. «Прямая энергетическая линия» из Австралии ощутимо повысит уровень энергетической безопасности Сингапура.
Уже в этом месяце подрядчики начнут проводить морскую разведку дна, чтобы понимать, где будет проходить кабель. На реализацию проекта уйдёт порядка 7 лет – коммерческий запуск планируется на 2027 год.
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