Австралийское правительство присвоило статус «стратегический» проекту передачи солнечной энергии из северной части Австралии в Сингапур.

Передавать энергию будут по подводному кабелю длиной 3700 километров, пишет energo.guru.

Один из самых длинных силовых кабелей в мире между Австралией и Азией получит название Australia-ASEAN Power Link. В его сооружение потратят порядка 22 миллиардов долларов. Ожидается, что проект принесет Австралии миллиарды долларов прибыли, а также создаст тысячи новых рабочих мест.

Не менее интересным является проект и для принимающей стороны – Сингапура. Сейчас эта крошечная страна полагается на ископаемые виды топлива и зависит от поставок из стран с нестабильной политической ситуацией. «Прямая энергетическая линия» из Австралии ощутимо повысит уровень энергетической безопасности Сингапура.

Уже в этом месяце подрядчики начнут проводить морскую разведку дна, чтобы понимать, где будет проходить кабель. На реализацию проекта уйдёт порядка 7 лет – коммерческий запуск планируется на 2027 год.