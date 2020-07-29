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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


КИТАЙ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА ВЫПУСТИЛ 53 ГИГАВАТТА СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ


11:13 30.07.2020

Китай за первые 6 месяцев 2020 года выпустил 53 Гигаватта солнечных модулей, что на 13,4% больше, чем было выпущено за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщила Китайская ассоциация фотоэлектрической индустрии.

В начале «коронавирусного» карантина многие эксперты предрекали существенное снижение объема выпускаемых солнечных модулей в Китае. Да и сами поставщики просили правительство Китая «притормозить» с реализацией крупных инфраструктурных проектов, так как модулей могло не хватить. Однако статистика показывает обратное – выпуск солнечных модулей не только не уменьшился, но и превысил показания предыдущего года, пишет energo.guru.

Однако стоит отметить, что количество введенных в эксплуатацию СЭС все же просело: в Китае за первое полугодие 2020 года ввели 11,5 Гигаватт СЭС, против порядка 15 Гигаватт за первые 6 месяцев 2019 года. Тем не менее, специалисты прогнозируют, что к концу года этот показатель вырастет до 40-43 Гигаватт, и превысит прошлогоднюю цифру в 30 Гигаватт.

Сейчас на рынке солнечных модулей сложилась ситуация, когда предложение превышает спрос почти в 2 раза. Это приводит к дальнейшему снижению цен на оборудование для СЭС. Сейчас идеальное время для того, чтобы хорошо запастись солнечными модулями.

В Китае до сих пор планируют развитие экономики «пятилетками», как было в СССР. На следующую пятилетку, 2021-2025 год, Китай планирует увеличить мощность своей солнечной энергетики до 500 Гигаватт.
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