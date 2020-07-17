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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ЮЖНАЯ КОРЕЯ ИНВЕСТИРУЕТ $95 МЛРД В «ЗЕЛЕНЫЙ НОВЫЙ КУРС»
12:50 20.07.2020
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о намерении правительства инвестировать $95 млрд в зеленые и цифровые технологии для стимулирования экономики после спада из-за коронавируса.
Южная Корея на сегодняшний день крайне зависима от поставок угля – её развитая промышленность постоянно нуждается в большом объеме энергии. Переход на зеленые технологии позволит стать экономики более независимой, а также улучшит ситуацию с экологией, пишет energo.guru.
Озвученный план действий включает в себя далеко не только банальное «давайте строить больше солнечных электростанций». Для более рационального использования энергоресурсов правительство Южной Кореи намерено стимулировать развитие телемедицины, пропагандировать практику удаленной работы, способствовать созданию интеллектуальных систем в энергосистеме, развивать онлайн-обучение.
Особое внимание уделят транспортной сфере. Сейчас в Южной Корее используется около 100.000 электромобилей и 5.000 на водородных топливных ячейках. В течение 5 лет их количество планируют увеличить до 1,13 миллиона и 200 тысяч соответственно.
Ожидается, что озвученный план действий поможет создать в стране 1,9 миллиона новых рабочих мест.
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