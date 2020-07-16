Компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 13.6 для iPhone и iPad. Об этом сообщает портал GSM Arena.

«Apple выпустила обновление 13.6 для устройств с операционной системой iOS и iPadOS», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В обновлении уделено больше внимания улучшению функции "Ключ для авто", благодаря которой пользователи могут открыть определенные модели своих автомобилей, и приложения «Здоровье».

Также появилась возможность автоматически загружать новое обновление операционной системы ночью, когда устройство заряжается.

Как сообщалось, в апреле компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 13.4.1 для iPhone.