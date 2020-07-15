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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


В НОРВЕГИИ УСТАНОВЯТ БЕСПРОВОДНЫЕ ЗАРЯДКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ-ТАКСИ


11:49 16.07.2020

В столице Норвегии, городе Осло, стартует проект ElectriCity, в рамках которого протестируют беспроводные зарядные установки для электромобилей-такси.

В проекте будут участвовать электромобили Jaguar I-Pace, пишет портал energo.guru.

В проекте участвуют власти Осло, компания такси, оператор зарядных установок, а также компания-разработчик зарядных станций. Автомобильный концерн Jaguar Land Rover предоставляет 25 электромобилей Jaguar I-Pace. Во время реализации проекта специалисты автоконцерна будут изучать опыт использования беспроводных зарядок в «полевых» условиях.

Беспроводные зарядные панели разместят в местах посадки и высадки пассажиров. Каждый раз, останавливаясь над такими пластинами, электромобиль будет заряжаться. Для того, чтобы процесс зарядки стартовал, водителю нужно будет лишь припарковаться над зарядным устройством.

Сейчас технология находится на той стадии развития, которая не позволяет полностью полагаться на беспроводную зарядку. Однако, ее использование позволит значительно увеличить промежуток времени между зарядками на обычной зарядной станции.

Испытания беспроводной зарядки позволят понять, в какую сторону двигаться разработчикам для получения полностью функционального коммерческого продукта.
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