СЕУЛ, 7 июля /ЭКОПРЕСС/. Южнокорейский автопроизводитель доставил в Швейцарию первый десяток грузовиков Hyundai XCIENT Fuel Cell, которые ездят на водороде. Об этом сообщает портал Green Car Congress.

«Hyundai доставил в Швейцарию первый десяток грузовиков на водороде Hyundai XCIENT Fuel Cell», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

До конца года автопроизводитель планирует отправить в Швейцарию всего 50 таких грузовиков.

В общем Hyundai планирует к 2025 году выпустить 1600 грузовиков модели Hyundai XCIENT Fuel Cell.

Отмечается, что само транспортное средство имеет семь резервуаров, в которых всего хранится 32,09 кг водорода. Таким образом, топливные элементы грузовика производят электроэнергии до 190 кВт. Это позволяет ему проехать до 400 км без подзарядки.

Сама же зарядка резервуаров длится от 8 до 20 минут, что значительно меньше, чем у электрокаров, где зарядка может продолжаться по несколько часов.

В компании пока также работают над моделью для США, которая бы могла проехать 1000 км без подзарядки.