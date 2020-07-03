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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ДОСТУП К ДАННЫМ ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ ПРЕДОСТАВИЛИ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ


15:25 06.07.2020

Ведомство по интеллектуальной собственности Новой Зеландии (IPONZ) предоставило доступ к своим данным по промышленным образцам в поисковой системе Designview.

Ка сообщает Роспатент, наряду с IPONZ в поисковой системе Designview участвуют 72 ведомства. Система пополнена данными более 51000 промышленных образцов из IPONZ. Теперь Designview предоставляет доступ к информации о более 16,2 млн промышленных образцов.

С момента запуска Designview 19 ноября 2012 г. поисковая система обслужила около 5,6 млн запросов, поступивших от пользователей из 163 стран, наиболее активными из которых являются представители Великобритании, Германии и Китая.

Успешная интеграция IPONZ в систему Designview является результатом реализации программы международного сотрудничества, которую проводит EUIPO при содействии его международных партнеров.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.euipn.org.
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