|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
СИДНЕЙ ПЕРЕШЕЛ НА 100% ЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
12:50 06.07.2020
Столица Австралии, город Сидней, завершил полный переход на «зеленую» энергию и теперь для своих нужд использует электричество только из возобновляемых источников.
Официальной датой полного перехода на ВИЭ считается 1 июля. Эта дата совпала с датой перехода на 100% ВИЭ еще одного австралийского города – Аделаиды, который называют космополитичной столицей южного побережья Южного континента, пишет портал energo.guru.
«Города – это источник 70% парниковых газов. Если мы хотим уменьшить эти выбросы и переходить на зеленую энергию, то этим должны заниматься власти на всех уровнях государственного управления», заявил мэр Сиднея Кловер Мур.
Источниками энергии для Сиднея являются солнечные и ветровые станции, с которыми накануне были подписаны контракты о сотрудничестве на сумму порядка $60 млн.
Это достижения Сиднея стало возможно благодаря проактивной позиции городского совета Сиднея, который озаботился вопросом изменения климата и переходом на зеленую энергию еще в начале 2000-х. В 2011 году городской совет Сиднея стал первым в Австралии, получившим статус углеродно-нейтрального.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.07.2020
Курсы в банках
на 06.07.2020
Конвертация в банках
на 06.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте