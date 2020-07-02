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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


СИДНЕЙ ПЕРЕШЕЛ НА 100% ЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ


12:50 06.07.2020

Столица Австралии, город Сидней, завершил полный переход на «зеленую» энергию и теперь для своих нужд использует электричество только из возобновляемых источников.

Официальной датой полного перехода на ВИЭ считается 1 июля. Эта дата совпала с датой перехода на 100% ВИЭ еще одного австралийского города – Аделаиды, который называют космополитичной столицей южного побережья Южного континента, пишет портал energo.guru.

«Города – это источник 70% парниковых газов. Если мы хотим уменьшить эти выбросы и переходить на зеленую энергию, то этим должны заниматься власти на всех уровнях государственного управления», заявил мэр Сиднея Кловер Мур.

Источниками энергии для Сиднея являются солнечные и ветровые станции, с которыми накануне были подписаны контракты о сотрудничестве на сумму порядка $60 млн.

Это достижения Сиднея стало возможно благодаря проактивной позиции городского совета Сиднея, который озаботился вопросом изменения климата и переходом на зеленую энергию еще в начале 2000-х. В 2011 году городской совет Сиднея стал первым в Австралии, получившим статус углеродно-нейтрального.
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