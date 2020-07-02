|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ОБЪЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДОВ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ВТРОЕ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МИРА
10:22 06.07.2020
Объемы электронных отходов увеличиваются втрое быстрее, чем численность населения мира.
Согласно новому докладу Международного союза электросвязи (МСЭ), который был подготовлен при содействии ряда других организаций, в 2019 году на свалки было выброшено 53,6 млн тонн компьютеров, ноутбуков, компьютерных приставок, мобильных телефонов, телевизоров, холодильников и другой бытовой электроники. Это на 21% больше, чем пять лет назад. К 2030 году объем электронных отходов может достичь 74 млн тонн, то есть фактически удвоиться всего за 16 лет. В целом в бытовых отходах больше всего электроники. Людям зачастую проще и даже дешевле купить новинку, чем починить старую технику.
«За последние пять лет объемы электронных отходов увеличиваются втрое быстрее, чем численность населения мира, и на 13% быстрее, чем мировой ВВП», - заявил представитель МСЭ Дорин Богдан-Мартин, которого цитирует пресс-центр новостей ООН.
Он подчеркнул, что горы электронного мусора – это последствие четвертой промышленной революции.
Эксперты Международного союза электросвязи предупреждают, что электронные отходы представляют серьезную опасность для окружающей среды и здоровья людей. Многие выброшенные на свалку приборы содержат токсичные элементы или опасные вещества, такие как ртуть, которые негативно воздействуют на мозг человека или систему координации.
На сегодня только 17,4% электронного мусора перерабатывается официально в безопасных для человека условиях. Остальную технику выбрасывают на свалки. Там же оказываются золото, серебро, медь, платина и другие содержащиеся в технике дорогостоящие материалы. Их общая стоимость оценивается в 57 млрд долларов – сумму, превышающую валовой внутренний продукт большинства стран.
«В большинстве районов мира объем скапливающихся электронных отходов гораздо больше доли тех, что утилизируются в безопасных условиях. «Для того, чтобы повысить осведомленность об этой проблеме, масштабы которой растут, … требуются дополнительные совместные усилия», - заявил Нихил Сет, исполнительный директор Учебного и научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР), участвовавшего в подготовке доклада.
В 2019 году самые большие объемы электронного мусора пришлись на Азию - около 24,9 млн тонн, затем следуют Северная и Южная Америки - 13,1 млн тонн и Европа - 12 млн тонн. В странах победнее отходов гораздо меньше: в Африке и Океании - 2,9 млн и 0,7 млн тонн, соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.07.2020
Курсы в банках
на 06.07.2020
Конвертация в банках
на 06.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте