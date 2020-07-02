ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ОБЪЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДОВ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ВТРОЕ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МИРА


10:22 06.07.2020

Объемы электронных отходов увеличиваются втрое быстрее, чем численность населения мира.

Согласно новому докладу Международного союза электросвязи (МСЭ), который был подготовлен при содействии ряда других организаций, в 2019 году на свалки было выброшено 53,6 млн тонн компьютеров, ноутбуков, компьютерных приставок, мобильных телефонов, телевизоров, холодильников и другой бытовой электроники. Это на 21% больше, чем пять лет назад. К 2030 году объем электронных отходов может достичь 74 млн тонн, то есть фактически удвоиться всего за 16 лет. В целом в бытовых отходах больше всего электроники. Людям зачастую проще и даже дешевле купить новинку, чем починить старую технику.

«За последние пять лет объемы электронных отходов увеличиваются втрое быстрее, чем численность населения мира, и на 13% быстрее, чем мировой ВВП», - заявил представитель МСЭ Дорин Богдан-Мартин, которого цитирует пресс-центр новостей ООН.

Он подчеркнул, что горы электронного мусора – это последствие четвертой промышленной революции.

Эксперты Международного союза электросвязи предупреждают, что электронные отходы представляют серьезную опасность для окружающей среды и здоровья людей. Многие выброшенные на свалку приборы содержат токсичные элементы или опасные вещества, такие как ртуть, которые негативно воздействуют на мозг человека или систему координации.

На сегодня только 17,4% электронного мусора перерабатывается официально в безопасных для человека условиях. Остальную технику выбрасывают на свалки. Там же оказываются золото, серебро, медь, платина и другие содержащиеся в технике дорогостоящие материалы. Их общая стоимость оценивается в 57 млрд долларов – сумму, превышающую валовой внутренний продукт большинства стран.

«В большинстве районов мира объем скапливающихся электронных отходов гораздо больше доли тех, что утилизируются в безопасных условиях. «Для того, чтобы повысить осведомленность об этой проблеме, масштабы которой растут, … требуются дополнительные совместные усилия», - заявил Нихил Сет, исполнительный директор Учебного и научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР), участвовавшего в подготовке доклада.

В 2019 году самые большие объемы электронного мусора пришлись на Азию - около 24,9 млн тонн, затем следуют Северная и Южная Америки - 13,1 млн тонн и Европа - 12 млн тонн. В странах победнее отходов гораздо меньше: в Африке и Океании - 2,9 млн и 0,7 млн тонн, соответственно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.07.2020
валюта курс
EUR 2.7311
USD 2.4214
RUB 3.4359
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7311 +0.0083
USD 2.4214 -0.0029
RUB 3.4359 +0.02
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7420 2.7450
USD 2.4300 2.4340
RUB 3.4100 3.4180
подробнее

Конвертация в банках
на 06.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1250 1.1300
EUR/RUB 80.3000 80.7000
USD/RUB 71.1000 71.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте