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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


В США ПОСТРОИЛИ ТРАССУ С САМЫМИ БЫСТРЫМИ ЗАРЯДКАМИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ


14:15 30.06.2020

Компания Electrify America запустила первую в США сеть зарядных станций для электромобилей, которая соединяет Западное и Восточное побережье.

Трасса проходит по 11 штатам и имеет длину 4345 км. Зарядные станции размещаются каждые 112 километров, пишет портал energo.guru.

Electricify America является дочерней компанией Volkswagen. Volkswagen в своих стратегических планах делает упор на электромобили, поэтому заинтересовано в создании подходящей инфраструктуры для их использования. Кроме того, на такой инфраструктуре в будущем можно будет очень неплохо зарабатывать.

Скорость зарядки на маршруте достигает 350 кВт. Это означает, что зарядить батареи автомобиля с пробегом на 300 км можно будет всего за час. Учитывая то, что зарядки размещаются на расстоянии 112 км друг от друга, водители смогут быть спокойны касательно уровня заряда батарей на протяжении всего маршрута.

До конца следующего года Electricify America планирует построить в США порядка 800 зарядных станций. А в течение 10 лет инвестиции компании в это направление составят $2 миллиарда.
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