В Амстердаме около 30 000 человек подписали петицию, в которой призывают городскую власть ограничить количество туристов в городе. Об этом сообщает NOS.

“В петиции городскую власть призывают ввести 12-миллионный лимит на пребывание туристов. Петицию уже подписали около 30 000 человек. Теперь городской совет должен рассмотреть вопрос”, - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Петиция должна собрать 27 тысяч подписей, чтобы инициаторы петиции могли подать запрос для организации городским советом референдума по этому вопросу.

Как уже сообщал NOS, многие жители Амстердама хотят видеть город спокойным после коронакризиса. Спокойствие в связи с отсутствием туристов радует многих жителей города. Существует также много других инициатив, в частности перенести квартал красных фонарей, не возводить новые гостиницы, повысить туристический налог, ввести запрет или частичный запрет на аренду жилья для отдыха.