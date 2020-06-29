ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ВЛАСТИ АМСТЕРДАМА ДОЛЖНЫ РАССМОТРЕТЬ ПЕТИЦИЮ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ЧИСЛА ТУРИСТОВ


12:18 30.06.2020

В Амстердаме около 30 000 человек подписали петицию, в которой призывают городскую власть ограничить количество туристов в городе. Об этом сообщает NOS.

“В петиции городскую власть призывают ввести 12-миллионный лимит на пребывание туристов. Петицию уже подписали около 30 000 человек. Теперь городской совет должен рассмотреть вопрос”, - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Петиция должна собрать 27 тысяч подписей, чтобы инициаторы петиции могли подать запрос для организации городским советом референдума по этому вопросу.

Как уже сообщал NOS, многие жители Амстердама хотят видеть город спокойным после коронакризиса. Спокойствие в связи с отсутствием туристов радует многих жителей города. Существует также много других инициатив, в частности перенести квартал красных фонарей, не возводить новые гостиницы, повысить туристический налог, ввести запрет или частичный запрет на аренду жилья для отдыха.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2020
валюта курс
EUR 2.7036
USD 2.4008
RUB 3.4306
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7036 +0.0283
USD 2.4008 +0.0169
RUB 3.4306 -0.018
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6950 2.7020
USD 2.4050 2.4090
RUB 3.4260 3.4340
подробнее

Конвертация в банках
на 30.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1180 1.1240
EUR/RUB 78.4500 78.9500
USD/RUB 70.0000 70.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте