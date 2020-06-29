В последние годы спрос на электромобили стремительно растет. В 2018 году их было продано на 65% больше, чем годом раньше. Но с развитием электротранспорта не все так просто. Во-первых, запасы сырья для автомобильных аккумуляторов сконцентрированы всего в нескольких странах, в том числе в Украине. А во-вторых, добыча этого сырья сопряжена с серьезными социальными и экологическими последствиями. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Он посвящен ситуации с сырьевыми товарами, используемыми в производстве автомобильных аккумуляторов, пишет пресс-центр новостей ООН

Сегодня на улицах и дорогах мира насчитывается миллиард пассажирских автомобилей, а к 2030 году их число может почти удвоиться. На автотранспорт приходится четверть всех выбросов парниковых газов. Меры, направленные на сокращение этих эмиссий, привели к росту инвестиций в «зеленую» энергетику. Такие инвестиции, по данным ЮНКТАД, на протяжении уже нескольких лет составляют в среднем около 600 млрд долларов в год.

«Альтернативные источники энергии, такие как электрические батареи, приобретут еще большее значение, поскольку сейчас инвесторы насторожено относятся к будущему нефтяной промышленности», - заявила директор отдела международной торговли ЮНКТАД Памела Кок-Гамильтон.

По данным ЮНКТАД, к 2030 году на улицах городов и поселков появится уже 20 млн автомобилей с двигателями, работающими не на бензине или дизеле, а на электрических батареях. Для сравнения: сегодня их чуть больше 5 млн.

Эксперты ЮНКТАД полагают, что аккумуляторные батареи смогут сыграть важную роль в процессе перехода на низкоуглеродистые энергетические системы и помогут снизить выбросы парниковых газов. Но при этом они напоминают о необходимости надлежащей переработки сырья, которое используется для их производства.

На сегодня самой распространенной перезаряжаемой автомобильной батареей является литий-ионный аккумулятор. Мировой рынок катодов для таких аккумуляторов в 2018 году оценивался в 7 млрд долларов. К 2024 году он составит 58,8 млрд долларов.

«Рост спроса на важнейшее сырье, используемое для производства аккумуляторов электромобилей, расширит торговые возможности для стран, поставляющих эти материалы», - сказала Кок-Гамильтон.

Но запасы сырья для автомобильных аккумуляторов сконцентрированы всего в нескольких странах. Так, почти 50% мировых запасов кобальта находится в Демократической Республике Конго (ДРК), 58% запасов лития - в Чили, 80% запасов природного графита - в Китае, Бразилии и Турции, а 75% запасов марганца - в Австралии, Бразилии, ЮАР и Украине.

По мнению производителей электрокаров и, в частности аккумуляторов для них, высокая концентрация сырья в отдельных странах является негативным фактором, подрывающим гарантии непрерывных поставок.

Перебои с поставками, по мнению экспертов, могут привести к напряженности на рынках, росту цен на сырье и стоимости автомобильных аккумуляторов, а это, безусловно, окажет негативное влияние на возможность быстрого перехода к низкоуглеродистым электрическим средствам транспорта.

С учетом этого фактора эксперты предлагают увеличивать инвестиции в экологически чистые технологии, которые в меньшей степени зависят от сырья для аккумуляторов, что снизит риск дефицита поставок таких материалов, как литий и кобальт. Однако такой подход приведет к сокращению доходов стран, производящих эти материалы.

Вместе с тем основная часть добавочной стоимости при производстве автомобильных аккумуляторов создается за пределами стран, поставляющих материалы. Например, в ДРК добываются кобальтовые руды, но их дальнейшая обработка и рафинирование осуществляются на перерабатывающих заводах в Бельгии, Китае, Финляндии, Норвегии и Замбии. Именно на этих заводах производятся конечные продукты, используемые в аккумуляторных батареях. Самой ДРК, на долю которой приходится более двух третей мирового производства кобальта, не удалось извлечь максимальные экономические выгоды от полезных ископаемых. В стране нет надлежащей инфраструктуры, технологических и материально-технических возможностей, а главное - нет соответствующей политики.

Производство положительных электродов для автомобильных аккумуляторов также сосредоточено лишь в нескольких странах Азии. В 2015 году на долю Китая приходилось около 39% мирового рынка положительных электродов, Японии – 19%, а Республики Корея – 7%.

В новом докладе впервые говорится о негативных социальных и экологических последствиях добычи сырья для автомобильных аккумуляторов. Например, около 20% кобальта, поставляемого из ДРК, добывается на кустарных рудниках, где используется детский труд. По данным ЮНИСЕФ, в опасных условиях в шахтах работают до 40 тысяч детей. При этом за свой тяжелый труд они получают мизерную плату.

В Чили при добыче лития используется около 65% всей воды в Салар-де-Атамаке, одном из самых пустынных районов в мире. Это приводит к истощению подземных вод и к их загрязнению. В результате местные фермеры, выращивающие квиноа и занимающиеся скотоводством, были вынуждены покинуть свои родовые места и мигрировать. Добыча лития привела к деградации окружающей среды, повреждению ландшафта и загрязнению почвы.

Авторы доклада предлагают наращивать инвестиции в технологии, которые позволят уменьшить негативное воздействие производства аккумуляторов на окружающую среду, а также обеспечат надлежащую утилизацию отработанных батарей.