Власти Нидерландов приняли решение возобновить программу государственной поддержки при покупке электромобиля, которая будет действовать до 2025 года.

Максимальная сумма денежной компенсации составит €4000, пишет energo.guru.

Перед локдауном экономики из-за коронавируса правительства многих развитых стран стали сворачивать программы государственной поддержки при покупке электрокаров: с развитием технологий и рынка «зеленые» автомобили все меньше нуждались в субсидировании.

Однако спад в экономике, связанный с карантином, смешал все карты, и сейчас правительства некоторых стран возобновляют действие старых программ по субсидированию.

Такая программа с 1 июля этого года будет восстановлена и в Нидерландах. Согласно ее условий, при покупке нового электромобиля можно получить компенсацию €4000 (при этом автомобиль должен стоить от €12000 до €42000). При покупке бывшего в употреблении электромобиля компенсируют €2000.

На 2020 год на программу выделили €17,5 млн. Этих денег хватит приблизительно на 6000 первых покупателей электромобилей.