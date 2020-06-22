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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
В НИДЕРЛАНДАХ БУДУТ КОМПЕНСИРОВАТЬ €4000 ПРИ ПОКУПКЕ НОВОГО ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
11:33 23.06.2020
Власти Нидерландов приняли решение возобновить программу государственной поддержки при покупке электромобиля, которая будет действовать до 2025 года.
Максимальная сумма денежной компенсации составит €4000, пишет energo.guru.
Перед локдауном экономики из-за коронавируса правительства многих развитых стран стали сворачивать программы государственной поддержки при покупке электрокаров: с развитием технологий и рынка «зеленые» автомобили все меньше нуждались в субсидировании.
Однако спад в экономике, связанный с карантином, смешал все карты, и сейчас правительства некоторых стран возобновляют действие старых программ по субсидированию.
Такая программа с 1 июля этого года будет восстановлена и в Нидерландах. Согласно ее условий, при покупке нового электромобиля можно получить компенсацию €4000 (при этом автомобиль должен стоить от €12000 до €42000). При покупке бывшего в употреблении электромобиля компенсируют €2000.
На 2020 год на программу выделили €17,5 млн. Этих денег хватит приблизительно на 6000 первых покупателей электромобилей.
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