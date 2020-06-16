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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ПОТОКИ ГЛОБАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРАНЫ СНГ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА В 2020 ГОДУ СОКРАТЯТСЯ НА 38% - ООН


11:27 17.06.2020

В 2020 году потоки прямых иностранных инвестиций в страны с переходной экономикой Юго-Восточной Европы и страны СНГ сократятся примерно на 38 процентов. Об этом говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Его авторы прогнозируют падение объемов инвестиций в добывающую промышленность, сообщает пресс-центр новостей ООН.

«Пандемия спровоцировала в странах с переходной экономикой рецессию, которая непосредственно сказывается на притоке прямых иностранных инвестиций, ориентированных на рынок», - заявил директор подразделения по инвестициям и предпринимательству ЮНКТАД Джеймс Чжань.

Из-за вспышки коронавируса в 2020 году глобальные объемы потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во всем мире сократятся на 40 процентов по сравнению с прошлым годом. В наибольшей степени пострадают развивающиеся страны. При этом, как считают эксперты, оправиться от такого удара смогут не все и не сразу.

В 2019 году мировой объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил 1,5 трлн долларов, а в нынешнем он будет ниже 1 трлн долларов – это самый низкий показатель с 2005 года. И это еще не все. По прогнозам, в 2021 году потоки инвестиций сократятся еще на 5-10 процентов. Некоторое восстановление начнется не раньше 2022 года.

«Прогнозы по восстановлению крайне неопределенные. Все будет зависеть от продолжительности кризиса в области здравоохранения и от эффективности политики, смягчающей экономические последствия пандемии», - заявил генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуйи.

Что касается стран СНГ, то эксперты прогнозируют резкое сокращение инвестиций в проекты в сфере добывающей промышленности, поскольку спрос на сырьевые товары ослабевает, а цены на нефть, один из основных экспортных товаров Азербайджана, Казахстана, Российской Федерации и Узбекистана, остаются на очень низком уровне.

Серьезно пострадают и экспортно-ориентированные проекты в Юго-Восточной Европе и Молдове, сконцентрированные в особых экономических зонах. Крайне сложной может оказаться ситуация в автомобильной промышленности, в частности в странах, которые производят комплектующие запчасти. Некоторым зарубежным филиалам пришлось уже свернуть или приостановить это производство.
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