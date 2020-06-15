|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗАПУСТЯТ ПЕРВЫЙ ВЕТРОПАРК, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
11:03 16.06.2020
Британский стартап Ripple Energy запускает первый в Британии ветропарк Graig Fatha, принадлежащий потребителям, для которых он вырабатывает энергию.
Теперь потребители не просто получают электричество из общей сети, а владеют маленькой частью генерирующих «зеленых» мощностей, пишет портал energo.guru.
Среди партнеров Ripple Energy – распределительные компании Co-op Energy и Octopus Energy. Клиенты этих компаний одни из первых смогут воспользоваться возможностью стать совладельцем ветропарка.
Ветропарк Graig Fatha будет размещен в Южном Уэльсе. После его запуска, который запланирован на начало 2021 года, экономия за счет ветровой энергии будет отображена в счетах совладельцев.
В Ripple Energy заявляют, что владеть частью ветрового парка на 75% дешевле, чем солнечными панелями той же мощности. Если владелец доли ветрового парка переезжает в другое место, ему всего лишь необходимо уведомить об этом Co-op Energy или Octopus Energy, чтобы ветровая энергия учитывалась в счетах по новому месту проживания.
Потребители смогут стать совладельцами ветрового парка за счет покупки акций (долей) ветропарка. Всего будет 2000 таких акций.
Минимальная сумма для участия – 250 евро. Такая доля ветрового парка сможет обеспечить порядка 12,5% потребности среднего домохозяйства в электричестве. Чтобы обеспечить среднее домохозяйство бесплатной ветровой энергией на 25 лет, необходимо будет одномоментно выложить 1900 евро.
Проект ветропарка Graig Fatha пилотный. В планах Ripple Energy – не просто построить один или несколько таких ветропарков, а полностью изменить схему потребления электричества. Вначале в Британии, а потом и во всем мире.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2020
Курсы в банках
на 16.06.2020
Конвертация в банках
на 16.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте