Британский стартап Ripple Energy запускает первый в Британии ветропарк Graig Fatha, принадлежащий потребителям, для которых он вырабатывает энергию.

Теперь потребители не просто получают электричество из общей сети, а владеют маленькой частью генерирующих «зеленых» мощностей, пишет портал energo.guru.

Среди партнеров Ripple Energy – распределительные компании Co-op Energy и Octopus Energy. Клиенты этих компаний одни из первых смогут воспользоваться возможностью стать совладельцем ветропарка.

Ветропарк Graig Fatha будет размещен в Южном Уэльсе. После его запуска, который запланирован на начало 2021 года, экономия за счет ветровой энергии будет отображена в счетах совладельцев.

В Ripple Energy заявляют, что владеть частью ветрового парка на 75% дешевле, чем солнечными панелями той же мощности. Если владелец доли ветрового парка переезжает в другое место, ему всего лишь необходимо уведомить об этом Co-op Energy или Octopus Energy, чтобы ветровая энергия учитывалась в счетах по новому месту проживания.

Потребители смогут стать совладельцами ветрового парка за счет покупки акций (долей) ветропарка. Всего будет 2000 таких акций.

Минимальная сумма для участия – 250 евро. Такая доля ветрового парка сможет обеспечить порядка 12,5% потребности среднего домохозяйства в электричестве. Чтобы обеспечить среднее домохозяйство бесплатной ветровой энергией на 25 лет, необходимо будет одномоментно выложить 1900 евро.

Проект ветропарка Graig Fatha пилотный. В планах Ripple Energy – не просто построить один или несколько таких ветропарков, а полностью изменить схему потребления электричества. Вначале в Британии, а потом и во всем мире.