ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


В ЯПОНИИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ НОВУЮ МОДЕЛЬ СУПЕР-ЭКСПРЕССА


13:36 15.06.2020

Японская железнодорожная компания JR Tokai пригласила представителей средств массовой информации на демонстрационную поездку на скоростном экспрессе синкансэн новой серии N700S.

Компания сообщила, что синкансэн серии N700S является первой полностью модернизированной моделью за 13 лет. С 1 июля новые синкансэны начнут курсировать по линии «Токайдо-синкансэн», которая связывает Токио и Осака, пишет NHK.

Состав N700S из 16 вагонов, в которых находились журналисты, отбыл с Токийского вокзала вскоре после 10 часов утра в субботу в направлении вокзала Син-Осака.

Синкансэны новой серии способны развивать эксплуатационную скорость 285 км в час, что соответствует скоростным показателям предыдущей модели этой серии. Однако N700S стал более бесшумным, а также приобрел передовую аэродинамику, что обеспечивает снижение сопротивления воздуха.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2020
валюта курс
EUR 2.6854
USD 2.3867
RUB 3.3937
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6854 -0.0036
USD 2.3867 +0.0086
RUB 3.3937 -0.0178
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6820 2.6860
USD 2.3860 2.3900
RUB 3.3900 3.3980
подробнее

Конвертация в банках
на 15.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1210 1.1250
EUR/RUB 78.9000 79.3000
USD/RUB 70.3000 70.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте