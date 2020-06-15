Японская железнодорожная компания JR Tokai пригласила представителей средств массовой информации на демонстрационную поездку на скоростном экспрессе синкансэн новой серии N700S.

Компания сообщила, что синкансэн серии N700S является первой полностью модернизированной моделью за 13 лет. С 1 июля новые синкансэны начнут курсировать по линии «Токайдо-синкансэн», которая связывает Токио и Осака, пишет NHK.

Состав N700S из 16 вагонов, в которых находились журналисты, отбыл с Токийского вокзала вскоре после 10 часов утра в субботу в направлении вокзала Син-Осака.

Синкансэны новой серии способны развивать эксплуатационную скорость 285 км в час, что соответствует скоростным показателям предыдущей модели этой серии. Однако N700S стал более бесшумным, а также приобрел передовую аэродинамику, что обеспечивает снижение сопротивления воздуха.