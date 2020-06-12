Независимость Европейского Союза от других стран в поставках важных средств и лекарств, создании европейского банка данных и резервов защитных средств. Такие цели германского председательства в Совете ЕС в области здравоохранения объявил 12 июня профильный министр Йенс Шпан.

«Европа должна научиться быть более независимой, заново определить свою роль в мире... Наша цель - стать независимыми, прежде всего во время кризисов», - заявил Шпан, которого цитирует Укринформ.

По его словам, речь идет не о том, чтобы ставить под вопрос глобализацию, а о том, что «не в Китае должны решать, кто первым должен получить его защитные маски для врачей - Варшава, Амстердам или Берлин».

Ситуация показала, насколько важно не быть полностью зависимыми от КНР, других регионов, всего мирового рынка, добавил Шпан. Он подчеркнул важность вовремя обеспечить в случае второй волны заболевания больницы из резервов. Германия предлагает создание таких европейские резервов. Сама Германия планирует сделать национальный резерв защитных масок объемом 2 млрд единиц.

Так что на повестке дня стоит поиск путей возвращения мощностей для производства критически важных медицинских продуктов в Европу.

Также надо сделать Европу более привлекательной для проведения исследований, заявил немецкий министр. Исследования требуют данных. Берлин будет стремиться создать за время своего председательства во втором полугодии 2020 года европейский банк данных в области здравоохранения.

Еще одна цель - укрепление европейских ведущих научных институтов и налаживание их сотрудничества с американскими.

Шпан отметил, что председательство Хорватии и Германии проходят под знаком пандемии, которая стала «стресс-тестом для Европы».