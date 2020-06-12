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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ООН ПРИЗЫВАЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ


10:31 15.06.2020

COVID-19 нанес серьезный удар по промышленности, связанной с ископаемыми видами топлива. И это еще один повод серьезно задуматься о переходе на возобновляемые источники энергии, которые, как стало очевидно, - не только экологически чистые, но и экономически выгодные, говорится в новом докладе, подготовленном под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Как сообщается в докладе, стоимость установки для получения возобновляемой энергии снижается, а отдача в мощностях стремительно растет. А это означает, что инвестиции принесут большие дивиденды. Так, мощность возобновляемых источников энергии, за исключением крупных гидроэлектростанций, в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросла на 184 ГВт. Это самое высокое в истории годовое увеличение - на 20 ГВт или на 12%. И это при том, что инвестиции в эту сферу в 2019 году были всего на один процент выше, чем в предыдущем, составив $282,2 млрд, передает центр новостей ООН.

Стоимость расходов на развитие ветряных и солнечных установок продолжает падать, главным образом, благодаря технологическим усовершенствованиям. Еще одна важная причина - рост масштабов производства возобновляемых источников энергии и жесткая конкуренции на аукционах. Затраты на электроэнергию от новых солнечных фотоэлектрических станций во второй половине 2019 года были на 83% ниже, чем десятилетием ранее.

Почти 78% новой ГВт генерирующей мощности в 2019 году приходилось на энергию ветра и солнца, биомассу и отходы, геотермальную и малую гидроэнергетику. В 2019 году доля возобновляемых источников энергии, за исключением крупных гидроэлектростанций, в мировом производстве увеличилась до 13,4% с 12,4% в 2018 году и 5,9% в 2009 году.
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