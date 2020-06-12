|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ПРЕМЬЕРЫ ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ КРИЗИСНОГО ФОНДА ЕС
15:35 12.06.2020
Чехия, Словакия, Польша и Венгрия (страны так называемой Вышеградской группы) согласны с идеей создания кризисного фонда ЕС, но расходятся во взглядах на принцип распределения денег в нем. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи глав правительств стран Вышеградской четверки, на которой согласовывали свою позицию перед заседанием Европейского совета.
«V4 соглашается с европейским фондом возобновления, но распределение денег не справедливо... Я, собственно, считаю, что главным критерием должно стать падение ВВП, которое необходимо оценивать в начале следующего года... Мы за солидарность, но почему мы должны получить меньше, если были лучше других стран?» - заявил Бабиш, которого цитирует Укринформ.
По его словам, одним из критериев распределения денег должен стать уровень безработицы, а он в Чехии является самым низким в ЕС, и это не имеет отношения к пандемии.
Бабиш считает несправедливым распределение 750 миллиардов евро среди стран ЕС в том виде, в котором это сейчас предлагается. Чехия, в частности, должна получить около 20 миллиардов евро, Словакия 8 млрд, Венгрия 15 млрд, а Польша 64 млрд и стать третьей страной-получателем помощи после Италии и Испании.
К тому же, считает глава чешского правительства, рано обсуждать вопрос о том, как средства из фонда возобновления будут распределяться между странами-членами, пока не будет понятно, как сильно пандемия повлияла на экономики стран-членов ЕС.
Страны V4 соглашаются с тем, что для получения денег из фонда следует установить больший срок, чем запланированные 4 года.
Участники встречи также обсудили бюджет ЕС на 2021-2027 годы.
Как сообщалось, президенты и премьер-министры стран Европейского Союза обсудят фонд возобновления и следующий бюджет ЕС на саммите 19 июня.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 12.06.2020
Курсы в банках
на 12.06.2020
Конвертация в банках
на 12.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте