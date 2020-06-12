Чехия, Словакия, Польша и Венгрия (страны так называемой Вышеградской группы) согласны с идеей создания кризисного фонда ЕС, но расходятся во взглядах на принцип распределения денег в нем. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи глав правительств стран Вышеградской четверки, на которой согласовывали свою позицию перед заседанием Европейского совета.

«V4 соглашается с европейским фондом возобновления, но распределение денег не справедливо... Я, собственно, считаю, что главным критерием должно стать падение ВВП, которое необходимо оценивать в начале следующего года... Мы за солидарность, но почему мы должны получить меньше, если были лучше других стран?» - заявил Бабиш, которого цитирует Укринформ.

По его словам, одним из критериев распределения денег должен стать уровень безработицы, а он в Чехии является самым низким в ЕС, и это не имеет отношения к пандемии.

Бабиш считает несправедливым распределение 750 миллиардов евро среди стран ЕС в том виде, в котором это сейчас предлагается. Чехия, в частности, должна получить около 20 миллиардов евро, Словакия 8 млрд, Венгрия 15 млрд, а Польша 64 млрд и стать третьей страной-получателем помощи после Италии и Испании.

К тому же, считает глава чешского правительства, рано обсуждать вопрос о том, как средства из фонда возобновления будут распределяться между странами-членами, пока не будет понятно, как сильно пандемия повлияла на экономики стран-членов ЕС.

Страны V4 соглашаются с тем, что для получения денег из фонда следует установить больший срок, чем запланированные 4 года.

Участники встречи также обсудили бюджет ЕС на 2021-2027 годы.

Как сообщалось, президенты и премьер-министры стран Европейского Союза обсудят фонд возобновления и следующий бюджет ЕС на саммите 19 июня.