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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


SONY ПРЕДСТАВИЛА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН НОВОЙ PLAYSTATION 5


11:25 12.06.2020

Компания Sony представила официальный дизайн консоли нового поколения Playstation 5. Презентация состоялась в YouTube.

Новая консоль будет выполнена в черно-белом цвете. Такого же цвета будут контроллеры, гарнитура, камера и пульт управления, пишет Укринформ.

Выход Playstation 5 запланирован на конец 2020 года. Новая консоль получила изготовленный по индивидуальному заказу 8-ядерный процессор на базе архитектуры AMD Zen 2 с частотой до 3,5 ГГц, который содержит GPU с 32 вычислительными блоками (до 2,23 ГГц) на базе архитектуры AMD RDNA 2.

Производительность графической подсистемы заявлена на уровне 10,28 терафлопс. Она оказалась ниже по сравнению с Xbox Series X (12 терафлопс), несмотря на это, высококачественная графика должна быть главным преимуществом новинки.

Новая консоль может запускать игры в разрешении 4K с частотой до 120 кадров в секунду, а также 8K. Помимо этого, в Sony подтвердили, что около ста лучших игр для PS4 будут совместимы с PS5.
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