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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ «ЭКСПО-2020» В ДУБАЕ ПЕРЕНЕСЕНЫ НА ОДИН ГОД


15:58 08.06.2020

Проведение Всемирной выставки «ЭКСПО-2020» в Дубае переносится на один год. Такое решение приняла Генеральная ассамблея Международного бюро выставок в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси, мировой выставочный форум состоится с 1 октября 2021 г. по 31 марта 2022 г. с сохранением прежнего официального названия – EXPO-2020 Dubai.

Решение по изменению даты проведения всемирной выставки было принято на основании дистанционного голосования, в котором приняли участие 113 из 117 государств-членов организации, имеющих право голоса: за перенос сроков проголосовали все 113 стран, против и воздержавшихся не было. Беларусь также поддержала инициативу правительства ОАЭ о переносе выставки.

Национальный центр маркетинга МИД Беларуси выступает оператором Национального павильона нашей страны на EXPO 2020 Dubai.
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