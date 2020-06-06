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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
МИНЗДРАВ ЯПОНИИ ПОДГОТОВИЛ ПЛАН УСКОРЕННОЙ РАЗРАБОТКИ ВАКЦИН ПРОТИВ COVID-19
13:55 08.06.2020
Министерство здравоохранения Японии разработало план с целью сократить время, которое требуется для перехода к практическому применению вакцин против коронавируса, сообщает NHK.
План предусматривает ускорение всего процесса посредством одновременного содействия как исследованию и разработке вакцины, так и ее производству.
Министерство здравоохранения в предложенном втором дополнительном бюджете на текущий финансовый год выделило примерно 455 млн долларов в качестве субсидий учреждениям, которые занимаются разработками вакцины.
Ведомство также выделило примерно 1 млрд 300 млн долларов в дополнительном бюджете, чтобы содействовать инвестициям частных компаний в производственные объекты.
Для разработки и массового производства вакцины обычно требуется несколько лет. Однако, как говорят официальные представители министерства, они надеются существенно сократить это время.
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