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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ЗА СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ НА КРЫШЕ В БЕЛЬГИИ БУДУТ ВЫДАВАТЬ ГРАНТЫ ДО €1500
11:25 08.06.2020
Правительство бельгийского региона Фландрия решило стимулировать население к более широкому использованию солнечной энергетики для повышения энергоэффективности своих домов. Об этом сообщает VRT.
Как отмечается, каждому домохозяйству, которое поставит солнечные панели на крыше дома, государство выплатит до 1500 евро - в зависимости от площади батарей.
«Грант будет предоставляться единовременным платежом, чтобы поощрить людей установить новые солнечные батареи. При этом не будет возврата к старой системе, по которой такие выплаты осуществлялись только в рамках компенсации за производимую электроэнергию в течение многих лет. С этой целью правительство Фландрии выделило 32 миллиона евро для проектов, которые охватят по меньшей мере 21 тыс. частных домохозяйств», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Уточняется, что средства будут выдаваться только за солнечные панели на крышах ранее возведенных зданий. Ведь согласно современным нормативам, новые здания по определению должны быть обеспечены минимально необходимым уровнем средств для генерации энергии из возобновляемых источников.
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