Международные новости

Евросоюз формализовал решение о временной приостановке правил предоставления так называемых слотов в аэропортах, которые обязывали авиакомпании использовать по крайней мере 80% предварительных заявок на взлет и посадку.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Европейского Совета.

«Такое исключение, что было принято Советом ЕС сегодня, предназначено помочь авиаперевозчикам во времена резкого уменьшения воздушного движения, что было вызвано кризисом из-за коронавируса. Это правило будет действовать с 1 марта по 24 октября 2020 года. Оно также применяется ретроспективно с 23 января по 29 февраля 2020 года для рейсов между ЕС и Китаем и Гонконгом. Начальный день 23 января отображает дату 23 января 2020 года, когда первый аэропорт был закрыт решением властей Китая», - говорится в документе, который цитирует Укринформ.

Если текущие проблемы будут продолжаться, это мероприятие может быть быстро продлено Еврокомиссией по принципу делегированного права. Еврокомиссии поручено отслеживать развитие ситуации и подготовить предварительный доклад до 15 сентября 2020 года.

Совет ЕС принял это приложение по письменной процедуре, которая была завершена сегодня. Европейский Парламент провел голосование и поддержал приостановку применения слотов в аэропортах 26 марта. Обе институции рассмотрели этот вопрос как безотлагательный.

Приложение к регуляторным правилам относительно слотов в аэропортах, как ожидается, будет обнародовано в Журнале ЕС 31 марта 2020 года.

По данным Worldоmeters, в мире по состоянию на утро 30 марта зафиксировано 725 230 случаев коронавируса, из них 34 034 летальных, 152 185 человек выздоровели.