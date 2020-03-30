|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
БОЛЕЕ ПОЛУТОРА МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК РАБОТАЕТ В ЕС ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ - ПРЕЗИДЕНТ ЕВРОКОМИССИИ
11:59 31.03.2020
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с видеообращением, в котором объяснила важность скоординированного подхода стран ЕС к обеспечению быстрого трансграничного сообщения не только для товаров, но и для людей, работающих из-за границы.
Полный текст ее выступления обнародован на мультимедийном портале ЕС, пишет Укринформ.
«В последние недели мы приняли решительные меры, чтобы ограничить распространение коронавируса в ЕС. Определенные национальные правительства возобновили контроль на внутренних границах. Но у нас есть полтора миллиона человек, живущих в одной стране ЕС, а работающих в другой. Им приходится пересекать границу, чтобы попасть на рабочие места. Многие из них выполняют работу, которая важна для всех нас, чтобы преодолеть этот кризис», - отметила президент Еврокомиссии.
По ее словам, для того, чтобы упростить этот процесс, сегодня Еврокомиссия обнародовала практические советы для национальных правительств по обращению с мобильными работниками в ЕС. Целью является разрешить этим работникам добираться к месту работы без задержек, и одновременно обеспечить для них безопасность и предотвратить распространение вируса. Особенно это касается тех людей, которые работают в секторах, критически важных в борьбе с коронавирусом, - медики, работники по уходу за детьми и пожилыми людьми, пожарные, полицейские, работники транспорта.
«Мы также нуждаемся в пище для собственного стола. Поэтому нам необходимо, чтобы те, кто ее производит и доставляет, также имели возможность движения. Нам нужны люди, которые засевают или собирают наш урожай. Мы должны обеспечить достаточное количество сезонных работников в нашем аграрном секторе», - добавила Урсула фон дер Ляйен.
В понедельник Еврокомиссия обнародовала инструкцию по выполнению мероприятий временного ограничения необязательных поездок в ЕС из третьих стран, которая, в частности, делает исключение для граждан ЕС и членов их семей, возвращающихся в Европу, а также для сезонных работников в сфере сельского хозяйства, работа которых признана критически важной.
По данным Worldоmeters, в мире по состоянию на утро 30 марта зафиксировано 725 230 случаев коронавируса, из них 34 034 летальных, 152185 человек выздоровели.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 30.03.2020
Курсы в банках
на 31.03.2020
Конвертация в банках
на 31.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте