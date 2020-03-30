Международные новости

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с видеообращением, в котором объяснила важность скоординированного подхода стран ЕС к обеспечению быстрого трансграничного сообщения не только для товаров, но и для людей, работающих из-за границы.

Полный текст ее выступления обнародован на мультимедийном портале ЕС, пишет Укринформ.

«В последние недели мы приняли решительные меры, чтобы ограничить распространение коронавируса в ЕС. Определенные национальные правительства возобновили контроль на внутренних границах. Но у нас есть полтора миллиона человек, живущих в одной стране ЕС, а работающих в другой. Им приходится пересекать границу, чтобы попасть на рабочие места. Многие из них выполняют работу, которая важна для всех нас, чтобы преодолеть этот кризис», - отметила президент Еврокомиссии.

По ее словам, для того, чтобы упростить этот процесс, сегодня Еврокомиссия обнародовала практические советы для национальных правительств по обращению с мобильными работниками в ЕС. Целью является разрешить этим работникам добираться к месту работы без задержек, и одновременно обеспечить для них безопасность и предотвратить распространение вируса. Особенно это касается тех людей, которые работают в секторах, критически важных в борьбе с коронавирусом, - медики, работники по уходу за детьми и пожилыми людьми, пожарные, полицейские, работники транспорта.

«Мы также нуждаемся в пище для собственного стола. Поэтому нам необходимо, чтобы те, кто ее производит и доставляет, также имели возможность движения. Нам нужны люди, которые засевают или собирают наш урожай. Мы должны обеспечить достаточное количество сезонных работников в нашем аграрном секторе», - добавила Урсула фон дер Ляйен.

В понедельник Еврокомиссия обнародовала инструкцию по выполнению мероприятий временного ограничения необязательных поездок в ЕС из третьих стран, которая, в частности, делает исключение для граждан ЕС и членов их семей, возвращающихся в Европу, а также для сезонных работников в сфере сельского хозяйства, работа которых признана критически важной.

По данным Worldоmeters, в мире по состоянию на утро 30 марта зафиксировано 725 230 случаев коронавируса, из них 34 034 летальных, 152185 человек выздоровели.