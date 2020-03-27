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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ФОРУМ ЦЕИ ПРЕДЛОЖИЛ ФОРМИРОВАТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ВО ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОГРАММЕ, КАСАЮЩЕЙСЯ ПРОБЛЕМЫ COVID-19
14:18 27.03.2020
В связи с пандемией вируса COVID-19 основные виды деятельности и предоставление услуг серьезно ослаблены во всем мире.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ЦЕИ (Центрально-Европейской Инициативе), в свете трудностей, затрагивающих, в частности, школы, условия труда и систему здравоохранения, ЦЕИ выражает готовность оказать безотлагательную поддержку государствам-участникам, объявив чрезвычайный конкурс предложений для удовлетворения конкретных потребностей на местном уровне.
Так, например, школы и другие рабочие места будут иметь возможность задействовать дистанционное обучение / рабочие места, а также центры здравоохранения для инструментов телемедицины.
Целевые области: здравоохранение и телемедицина (MED), образование и электронное обучение / дистанционное обучение (EDU), а также микро-, малые и средние предприятия (MSME).
Право на участие имеют все государственные и частные организации, основанные и зарегистрированные в государстве-члене ЦЕИ, а также международные / региональные организации.
Общий бюджет составляет 600 тысяч евро.
Заявители могут запросить грант ЦЕИ в размере до 100% стоимости своего проекта или максимум до 40 тысяч евро.
В приоритете будут организации и граждане стран-членов ЦЕИ, не входящих в ЕС.
Предполагается, что начало конкурса будет объявлено в пятницу, 27 марта, и продлится в течение двух недель (до 9 апреля 2020 года).
СПРАВКА: Беларусь присоединилась к Центрально-Европейской Инициативе на полноправной основе в июне 1996 года, а в 2017 году приняла на себя председательство в ЦЕИ.
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