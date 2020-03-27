Международные новости

В связи с пандемией вируса COVID-19 основные виды деятельности и предоставление услуг серьезно ослаблены во всем мире.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ЦЕИ (Центрально-Европейской Инициативе), в свете трудностей, затрагивающих, в частности, школы, условия труда и систему здравоохранения, ЦЕИ выражает готовность оказать безотлагательную поддержку государствам-участникам, объявив чрезвычайный конкурс предложений для удовлетворения конкретных потребностей на местном уровне.

Так, например, школы и другие рабочие места будут иметь возможность задействовать дистанционное обучение / рабочие места, а также центры здравоохранения для инструментов телемедицины.

Целевые области: здравоохранение и телемедицина (MED), образование и электронное обучение / дистанционное обучение (EDU), а также микро-, малые и средние предприятия (MSME).

Право на участие имеют все государственные и частные организации, основанные и зарегистрированные в государстве-члене ЦЕИ, а также международные / региональные организации.

Общий бюджет составляет 600 тысяч евро.

Заявители могут запросить грант ЦЕИ в размере до 100% стоимости своего проекта или максимум до 40 тысяч евро.

В приоритете будут организации и граждане стран-членов ЦЕИ, не входящих в ЕС.

Предполагается, что начало конкурса будет объявлено в пятницу, 27 марта, и продлится в течение двух недель (до 9 апреля 2020 года).

СПРАВКА: Беларусь присоединилась к Центрально-Европейской Инициативе на полноправной основе в июне 1996 года, а в 2017 году приняла на себя председательство в ЦЕИ.