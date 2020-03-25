Международные новости

Всемирная финансовая ассоциация (WFA) 24 марта призвала к общему закрытию финансовых рынков и торговых платформ на две недели.

В письме, адресованном всем управляющим и главам центральных банков отмечается, что, хотя власти во всем мире просят всех участников основных экономик постепенно прекратить работу (в некоторых странах – полностью), «финансовые рынки продолжают работать в обычном режиме, как будто ничего не произошло, уничтожая ценностные стоимости на триллионы каждый день без каких-либо оснований, поскольку они торгуют практически без осознания процесса, вызывая панику среди населения и бизнеса».

По данным WFA, в течение вспышки коронавируса «компании делают объявления и дают рекомендации по стратегиям, в отношении которых не имеют никакого контроля и понимания», и, следовательно, «система уничтожает на финансовых рынках большую часть того, что вливают в него центральные банки и государственные учреждения».

В письме говорится, что в данный момент было бы разумно, чтобы финансовая система признала свое непонимание в сложившейся форс-мажорной ситуации. Следовательно, «имея в виду защиту миллиардов инвесторов и всей банковской и финансовой системы, WFA требует немедленного временного закрытия торговых платформ». В конце письма приводится предостережение об обязательствах финансовых систем: «Мы не можем притворяться, что управляем крупнейшей отраслью в мире, как если бы мы продолжали жить в обычное время, и таким образом действуем в полном отрыве от происходящего».