Международные новости

Вспышка коронавируса COVID-19 уже самым негативном образом отразилась на торговле и экономике всего мира. В наибольшей степени пострадали страны Европейского союза и США, компании которых тесно связаны с производством в Китае. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Его авторы, в качестве примера, отмечают, что японская корпорация Honda Motor уже объявила о намерении сократить выпуск автомобилей на двух заводах в префектуре Сайтама. Такое решение было принято из-за нехватки комплектующих деталей из Китая, где экономическая деятельность была нарушена в связи со вспышкой нового коронавируса, начавшейся в китайской провинции Хубей в конце декабря прошлого года.

30 января в связи со вспышкой коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию международного значения, но не рекомендовала прибегать к мерам, которые напрямую ограничивали бы международную торговлю и передвижение. Однако, несмотря на эти советы, многие государства приостановили полеты в Китай и из Китая. К тому же сами китайские власти приняли целый ряд ответных мер по сдерживанию опасного вируса. В связи с введением карантина, особенно в провинции Хубей, была приостановлена работа многих предприятий, которые изготовляли продукцию на экспорт.

В последние два десятилетия Китай превратился в крупнейшего в мире экспортера и интегрировался в глобальные производственные сети. Страна укрепила свою репутацию основного поставщика компонентов для многих товаров. Но за последний месяц в Китае произошло резкое снижение "индекса деловой активности" до уровня 37,5 - самого низкого показателя с 2004 года. Это стало прямым следствием распространения коронавируса, считают эксперты.

Как следствие в Китае на 2% сократились объемы производства и объемы экспортных поставок. Только в феврале это сокращение привело к экономическим потерями во всем мире в размере $50 млрд, сообщает центр новостей ООН.

В наибольшей степени пострадали страны Европейского союза. Их экономические убытки оцениваются на уровне $15,5 млрд. Экономика Соединенных Штатов потеряет $6,8 млрд, Японии - $5,2 млрд, а Южной Кореи -$3,8 млрд. Самые большие потери понесли автомобильные компании, компании по изготовлению точных измерительных приборов, по производству медоборудования и изготовлению компонентов, используемых в информационно-коммуникационных технологиях.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в среду объявила о готовности Фонда выделить $50 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса. Эти средства в случае необходимости будут предоставляться бедным странам и странам с формирующейся рыночной экономикой.