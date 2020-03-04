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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЕВРОКОМИССИЯ ВВЕЛА АНТИДЕМПИНГОВЫЕ ПОШЛИНЫ НА КИТАЙСКУЮ СТАЛЬ
10:28 05.03.2020

Еврокомиссия объявила в среду о решении применить прямые антидемпинговые пошлины на импорт стальных железнодорожных колес, произведенных в Китае. Сообщение об этом опубликовано на сайте Европейской Комиссии.

"Импортные пошлины в размере от 55,3 до 66,4 процента будут введены с завтрашнего дня и будут действовать на период в пять лет. Они восстановят справедливую рыночную среду для европейской промышленности по производству железнодорожных колес, которая существенно пострадала от демпингового импорта из Китая", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Как отмечается, Еврокомиссия в феврале 2019 года также начала расследование вокруг китайского экспорта стальных колес для пассажирских авто, дорожных тракторов и прицепов к ним, для автобусов и пожарных машин. Расследование показало, что в 2018 году китайские производители экспортировали в ЕС более 2 миллионов стальных дорожных колес по демпинговым ценам, что привело к потерям европейских производителей и сокращению порядка 3000 европейских рабочих мест.

"На этой основе Еврокомиссия решила установить прямые сборы, которые заменят прямые пошлины, которые собирались с октября 2019 года... В настоящее время ЕС продолжает придерживаться 52 защитных мер в отношении торговли стальными товарами, 28 из которых касаются продукции, импортируемой из Китая", - сообщила Еврокомиссия.
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