|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ЕС ПРИНЯЛ НОВЫЕ ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН
11:48 26.02.2020
Новые правила маркировки автомобильных шин, как предполагается, позволят уменьшить использование топлива и будут способствовать достижению «зеленых» целей ЕС. Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Европейского совета.
«Совет ЕС сегодня принял новые правила маркировки автомобильных шин, включающие такие параметры, как влияние на расход топлива, сцепление с мокрой, заснеженной или обледеневшей дорожной поверхностью, а также уровень шума. Это даст потребителям возможность выбирать более безопасные, «тихие» и энергоэффективные шины», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Таким образом, новая система маркировки шин ставит целью снижение вредных выбросов и уровня шума на автодорогах, а также повышение дорожной безопасности.
В частности, как отмечается, на «сопротивление качению» шин приходится до 20-30% общего объема топлива, потребляемого автомобилем.
Новые правила вступят в силу после принятия Европарламентом и обнародования в официальном журнале ЕС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2020
Курсы в банках
на 26.02.2020
Конвертация в банках
на 26.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте