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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЕС ПРИНЯЛ НОВЫЕ ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН
11:48 26.02.2020

Новые правила маркировки автомобильных шин, как предполагается, позволят уменьшить использование топлива и будут способствовать достижению «зеленых» целей ЕС. Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Европейского совета.

«Совет ЕС сегодня принял новые правила маркировки автомобильных шин, включающие такие параметры, как влияние на расход топлива, сцепление с мокрой, заснеженной или обледеневшей дорожной поверхностью, а также уровень шума. Это даст потребителям возможность выбирать более безопасные, «тихие» и энергоэффективные шины», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Таким образом, новая система маркировки шин ставит целью снижение вредных выбросов и уровня шума на автодорогах, а также повышение дорожной безопасности.

В частности, как отмечается, на «сопротивление качению» шин приходится до 20-30% общего объема топлива, потребляемого автомобилем.

Новые правила вступят в силу после принятия Европарламентом и обнародования в официальном журнале ЕС.
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