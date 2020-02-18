Международные новости

Австралийское правительство окажет финансовую поддержку ученым в размере $1,3 миллиона для разработки вакцины против коронавируса (COVID-19). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте премьер-министра страны Скотта Моррисона.

"Приоритет нашего правительства заключается в защите австралийцев, и эти инвестиции в 2 миллиона австралийских долларов (1,3 млн долларов США - ред.) помогут разработать вакцину против коронавируса", - говорится в пресс-релизе, который цитирует Укринформ.

Как сообщили в Офисе Моррисона, после встречи с ведущими австралийскими учеными правительство решило выделить средства из Фонда будущих медицинских исследований (MRFF) для открытия грантовой программы по разработке вакцины против коронавируса.

Напомним: по состоянию на 18 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 73 335 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1873 - летальные. Выздоровели уже 12 842 человек.

В Австралии официально подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом.