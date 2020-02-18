|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО АВСТРАЛИИ ВЫДЕЛИТ $1,3 МЛН НА ВАКЦИНУ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
11:10 19.02.2020
Австралийское правительство окажет финансовую поддержку ученым в размере $1,3 миллиона для разработки вакцины против коронавируса (COVID-19). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте премьер-министра страны Скотта Моррисона.
"Приоритет нашего правительства заключается в защите австралийцев, и эти инвестиции в 2 миллиона австралийских долларов (1,3 млн долларов США - ред.) помогут разработать вакцину против коронавируса", - говорится в пресс-релизе, который цитирует Укринформ.
Как сообщили в Офисе Моррисона, после встречи с ведущими австралийскими учеными правительство решило выделить средства из Фонда будущих медицинских исследований (MRFF) для открытия грантовой программы по разработке вакцины против коронавируса.
Напомним: по состоянию на 18 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 73 335 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1873 - летальные. Выздоровели уже 12 842 человек.
В Австралии официально подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2020
Курсы в банках
на 19.02.2020
Конвертация в банках
на 19.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте