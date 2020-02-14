Международные новости

Высший административный суд Берлин-Бранденбург своим решением от 15 февраля приказал приостановить работы по вырубке леса в местности, где американский автопроизводитель электромобилей Tesla намерен построить свой завод. Об этом сообщается на сайте суда в воскресенье.

"Иск «Зеленой лиги Бранденбурга» привел к предварительному прекращению работ по вырубке, уже начатых на предложенном месте", - говорится в решении суда, которое цитирует Укринформ.

Указанная Лига обжаловала предыдущее решение Административного суда во Франкфурте-на-Одере от 14 февраля 2020 года, которым работы разрешались. Работы предписано приостановить в течение трех дней, до тех пор, пока не будет рассмотрена жалоба активистов на решение Франкфуртского суда.

В прошлый четверг рабочие подогнали тяжелую технику и начали работы по расчистке на 90 га леса. Ранее разрешение на это был выдано Земельным управлением окружающей среды, несмотря на отсутствие формального разрешения на строительство завода. В общей сложности Tesla заявила о том, что ей нужны 300 га площади.

Против строительства выступают также местные жители. Они опасаются, что завод будет забирать очень много воды. Прошли несколько демонстраций протеста.

Tesla в прошлом году объявила о планах построить свой первый в Европе завод «Gigafactory» недалеко от Берлина, рядом с аэропортом Шенефельд на территории леса в Грюнгайде. Производство электрокаров планируется начать в следующем году. Производитель электромобилей хочет собирать на начальном этапе 150 тысяч, а со временем до 500 тысяч транспортных средств в год, включая модели 3 и Y.