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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОЛЬШИ ПЛАНИРУЕТ РАЗРАБОТАТЬ И УТВЕРДИТЬ ПРИНЦИПЫ НОВОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
10:36 10.02.2020

Правительство Польши планирует разработать и утвердить принципы новой миграционной политики на протяжении полугода. Об этом собственному корреспонденту Укринформа сообщил заместитель директора Департамента министерства семьи, труда и социальной политики Польши Мирослав Пшевозьник.

“Сейчас продолжается работа над новой версией миграционной политики, ее принципы у нас будут через 3-4 месяца, их еще должно утвердить правительство. В общем это займет до полугода”, - отметил представитель министерства.

Он проинформировал, что миграционная политика будет базироваться на четырех основах.

“Первой основой является защита польского рынка труда, ведь каждая страна защищает свой рынок и своих работников”, - подчеркнул Пшевозьник.

В этом контексте он отметил, что сейчас в Польше уровень безработицы составляет 5,2%. В стране насчитывается 850 тыс. безработных, хотя значительное количество среди них – это студенты, которые не подпадают под классическое определение безработного.

Вторая основа - взаимозаменяемость работников, особенно в дефицитных специальностях.

Третья основ - циркулярность пребывания иностранных трудовых мигрантов.

“Не может быть речи о длительных сроках трудоустройства в Польше - только ограниченные”, - пояснил собеседник.

При этом он подчеркнул, что для более длительного трудоустройства иностранцев не будет препятствий при условии получения ими документов на постоянное жительство в РП.

Четвертой основой миграционной политики представитель министерства назвал заполнение пробелов в тех регионах, где не хватает рабочих рук.

В этом контексте он отметил, что ранее большинство украинцев, которые приезжали на работу в Польшу, концентрировались в основном в Мазовецком воеводстве (административный центр - Варшава) – 70%. Сейчас пропорции изменились: в Варшаве и окрестностях трудятся лишь 35% украинских работников.

Пшевозьник также сообщил, что в прошлом году в Польше выдано 130 тыс. разрешений на сезонную работу (садоводство, лесничество, рыболовство), что на 5 тыс. больше, чем в 2018 году. 98% таких разрешений получили граждане Украины.

В прошлом году Польша выдала 1,6 млн разрешений о намерениях трудоустройства (до полугода), что на 100 тыс. больше, чем в 2018-м. Правда, заметил чиновник, нет статистических данных, которые показывали бы, сколько из этих разрешений было реально использовано.

В то же время разрешений на работу на более длительные периоды – до трех лет на основании виз – выдано на 80 тыс. больше.

Он уточнил, что пик роста выдачи разрешений на трудоустройство - более чем в десять раз - наблюдался в течение 2014-2018 годов.

Представитель министерства отметил, что в последние годы Польша становится более конкурентной по отношению к странам Запада Европы по уровню зарплат. Так, в этом году минимальная оплата часа труда составляет 17 злотых брутто (более 110 грн), а минимальная зарплата – 2,6 тыс. злотых брутто (почти 17 тыс. грн). К 2024 году, по прогнозам правительства, минимальная зарплата может вырасти до 4 тыс. злотых брутто (26 тыс. грн).
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