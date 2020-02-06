Международные новости

Европейский центробанк учитывает пересмотр собственной монетарной стратегии, что позволит ему и другим финансовым учреждениям Евросоюза большую гибкость в противостоянии кризисным явлениям. Об этом в четверг в Брюсселе во время слушаний в Комитете Европарламента по вопросам экономики заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард, полный текст выступления которой обнародован на сайте сайте Европейского центробанка.

«Я рада встретиться с комитетом вскоре после первой в 2020 году встречи Руководящего совета, в ходе которой ЕЦБ решил начать пересмотр собственной стратегии в сфере монетарной политики. Более 16 лет прошло с последнего посещения такой стратегии ЕЦБ. С 2003 года в мировой экономике произошли масштабные структурные изменения, которые изменили среду, в которой выполняется монетарная политика», - отметила руководитель Европейского центробанка, которую цитирует Укринформ.

По ее словам, тенденция к понижению в темпах экономического роста на фоне замедления роста производства и старения населения, а также последствия финансового кризиса, - все эти факторы привели к снижению процентной ставки. Такая низкая процентная ставка и низкая инфляция создали финансовую среду, существенно ограничило возможности ЕЦБ и других центральных банков по всему миру в корректировке монетарной политики учитывая экономический спад.

«Структурные вызовы, такие как новые угрозы для стабильности окружающей среды, быстрое развитие цифровой сферы, глобализация и эволюция финансовых структур имели существенное влияние на ценовые преобразования и сферу ответственности Центробанка, в которой он должен проводить мониторинг, прогнозирование и учитывать ее факторы в своей политике. В свете этих изменений, сейчас пришло нужное время, чтобы провести широкий стратегический обзор, который позволит нам продолжать выполнение нашего мандата в лучших интересах европейцев», - отметила Лагард.

Она сделала анализ экономических тенденций в Еврозоне, экономика которой оказалась относительно устойчивой. По оценке и по прогнозам ЕЦБ, она продолжала расти, хотя и умеренными темпами.

В частности, личное потребление увеличилось на 0,5% в третьем квартале 2019 года на фоне дальнейшего улучшения условий на рынке труда. Уровень безработицы сохранялся на отметке 7,4%, что является самым низким показателем с июля 2008 года. Количество занятых людей постоянно росло и увеличилось на млн с середины 2013 года. Услуги, ориентированные на внутренний рынок, а также сектор строительства продолжают оставаться в хорошем состоянии.

В то же время на темпах роста экономики Еврозоны отразились глобальные факторы. Именно поэтому, по словам Лагард, экономика еврозоны продолжает требовать поддержки средствами монетарной политики, которая предоставляет защиту от глобальных потрясений.

Президент ЕЦБ отдельно подчеркнула, что во время этих преобразований Банк делает упор на эффективных коммуникациях и на объяснении своей политики широкой общественности и для европейских деловых кругов.

«Мы, как представители Центробанка, заинтересованы в эффективных коммуникациях: для нас быть открытыми и понятными важно, чтобы сделать нашу политику более эффективной. Осторожно калиброванная коммуникация, которая означает способность думать на опережение, сама по себе превращается в инструмент политики Центрального банка», - добавила Кристин Лагард.