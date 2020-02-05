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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
СОВЕТ ЕС СОГЛАСОВАЛ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
11:09 06.02.2020
Совет ЕС на уровне постоянных представителей, заседание которого состоялось в Брюсселе, согласовал меры по повышению качества питьевой водопроводной воды в странах Евросоюза.
В частности, обновлены стандарты транспортировки и очистки такой воды, контроля за наличием вредных примесей, сообщается на сайте Европейского Совета.
"По новым правилам вводятся обновленные стандарты качества питьевой воды и эффективный по затратам механизм мониторинга ее качества. Обновленные правила также предусматривают минимальные гигиенические требования к материалам, которые находятся в контакте с питьевой водой, в частности труб. Цель - обеспечить качество таких материалов в целях защиты здоровья людей и избежания загрязнения", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Документ предусматривает создание специального перечня вредных для организма человека веществ, наличие которых в воде находится под постоянным контролем. Такой перечень будет пересматриваться и обновляться раз в год.
Ответственность за контроль качества воды возлагается на национальные правительства стран ЕС, которые будут определять характер использования водных ресурсов и качество оборудования для забора и транспортировки воды.
Страны-члены также должны обеспечить свободный доступ своих граждан к водным ресурсам и информации о качестве питьевой воды, которую они употребляют.
Эта директива вступит в силу через 20 дней после опубликования в Официальном журнале ЕС.
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