Международные новости

В ЕС изменены правила ввоза гражданами фруктов, овощей, растений и семян. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Польши.

Согласно сообщению, с 14 декабря 2019 года физические лица могут ввозить на территорию Европейского Союза без разрешительных документов ананасы, кокосы, дурианы, бананы и финики.

Провозить другие фрукты, овощи, семена или цветы можно только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного официальной службой защиты растений страны происхождения.