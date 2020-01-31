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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
В СТРАНЫ ЕС БЕЗ ФИТОСАНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА МОЖНО ВВОЗИТЬ ТОЛЬКО ПЯТЬ ВИДОВ ФРУКТОВ
13:55 31.01.2020
В ЕС изменены правила ввоза гражданами фруктов, овощей, растений и семян. Такая информация размещена на сайте Министерства финансов Польши.
Согласно сообщению, с 14 декабря 2019 года физические лица могут ввозить на территорию Европейского Союза без разрешительных документов ананасы, кокосы, дурианы, бананы и финики.
Провозить другие фрукты, овощи, семена или цветы можно только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного официальной службой защиты растений страны происхождения.
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