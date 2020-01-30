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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ЕВРОКОМИССИЯ ИНВЕСТИРУЕТ €63 МЛН В ПОЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МУСОРА
12:40 31.01.2020
Еврокомиссия в четверг объявила о выделении двух инвестиционных пакетов для строительства в Гданьске предприятия по переработке мусора, которое будет превращать бытовые отходы в электроэнергию.
Соответствующая информация обнародована на сайте Европейской комиссии.
«Почти 63 миллиона евро из Фонда регионального развития ЕС будут направлены на строительство муниципального завода по переработке мусора в Гданьске. Новый завод будет биотермальным путем нейтрализовать около 160 тыс. тонн муниципальных твердых отходов, и одновременно производить тепло и электричество», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Как ожидается, новое предприятие будет запущено в действие в январе 2023 года.
Подобный проект стоимостью в 40 млн евро по строительству завода по переработке мусора осуществляется также в польском городе Ольжтин (Olsztyn), этот проект, как ожидается, будет завершен в ноябре 2022 года.
Как говорится в сообщении, всего в рамках реализации Многолетней финансовой перспективы ЕС на 2014-2020 годы Польша получила от Фонда регионального развития ЕС помощь на 10 миллиардов евро, которые направлены на охрану окружающей среды и эффективное использование ресурсов.
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