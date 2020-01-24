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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ОБЪЕМ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В МИРЕ В 2019 ГОДУ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛСЯ - ЮНКТАД
15:28 24.01.2020

В 2019 году самой привлекательной страной для иностранных инвесторов были Соединенные Штаты Америки. На втором месте - Китай. В Россию приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) удвоился, а в страны Европейского союза снизился на 15%, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), который был опубликован накануне Всемирного экономического форума в Давосе.

По данным экспертов ЮНКТАД, в прошлом году глобальный объем потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ) несколько снизился - на 1,4% - с $1,41 млрд в 2018 году до $1,39 млрд в 2019 году. Потоки в промышленно развитые страны сократились на 6%, а в развивающиеся - остались на прежнем уровне.

Как сообщает центр новостей ООН, самым крупным получателем иностранных инвестиций оставались Соединенные Штаты. В эту страну в виде ПИИ поступило $251 млрд. В Китай инвесторы направили $140 млрд и в Сингапур - $110 млрд. Приток иностранных инвестиций в Российскую Федерацию более чем удвоился и составил $33 млрд.

Потоки ПИИ в Северную Америку в целом составили $298 млрд, что сопоставимо с показателями прошлого года. Однако в целом прямые иностранные инвестиции в страны с развитой экономикой сократились на 6%, составив, согласно оценкам, $643 млрд - лишь половину рекордной суммы, зафиксированной в 2007 году.

В новом докладе отмечается, что такая тенденция, в том, что касается промышленно развитых стран, была обусловлена динамикой в Европейском союзе: поступивший туда объем инвестиций был на 15% меньше прошлогоднего и составил $305 млрд.

Эксперты ЮНКТАД сообщили, что потоки прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны в 2019 году остались на прежнем уровне и составили $695 млрд, а это, как и в прежние годы, - половина мировых ПИИ.

Экономисты прогнозируют, что в 2020 году инвесторы будут более активно, чем в 2019 году вкладывать свои средства в экономику иностранных государств, но все же этот прирост инвестиций будет незначительным. При этом даже скромные прогнозы могут не оправдаться в силу роста геополитической напряженности.
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