Международные новости

Компания HUAWEI запускает набор сервисов HMS Core 4.0, который позволит разработчикам приложений повысить эффективность и скорость разработки приложений, а также улучшить их монетизацию.

HMS Core ─ это платформа, которая обеспечивает широкую базу открытых API экосистемы HUAWEI и способствует лучшей организации бизнес-процессов при создании приложений благодаря инструментам для их разработки и тестирования. Существующие сервисы Account Kit, Push Kit, Wallet Kit, Analytics Kit, Drive Kit и Game Service уже доказали свою стабильность.

В настоящее время в HUAWEI зарегистрировано более 1,3 млн разработчиков, а к HMS Core подключено более 55 тыс. приложений. Их можно установить из фирменного магазина Huawei AppGallery. Открытость и расширенные инновационные возможности платформы HMS Core способствуют дальнейшему росту этих показателей.

Как сообщила ЭКОПРЕСС PR менеджер HUAWEI CBG Belarus Вероника Станкевич, белорусские разработчики также присоединились к Huawei AppGallery. Там уже можно найти «Новости Беларуси и мира ─ TUT.BY», «Афиша ─ события Беларуси», «Финансы TUT.BY ─ курсы валют, конвертер, банки», «Работа ─ TUT.BY», «103.by», «Relax.by», каршеринговый сервис Anytime, приложения от Wargaming: Gods and Glory и World of Tanks Blitz, а также приложения Piano от Gismart и приложения для покупки и продажи автомобилей AV.BY.

Обновленная версия HMS Core 4.0 представляет расширенный набор сервисов. Представленные сервисы ML (Machine Learning) Kit, Awareness Kit, Scan Kit, Nearby Service, Panorama Kit, Safety Detect, Dynamic Tag Manager, Fast Identity Online, Site Kit, Quick App, WisePlay, Health Kit и Identity Kit являются новейшими разработками, в которых использованы элементы Chipset-Device-Cloud, и дополняют многофункциональный инструментарий разработчиков. HMS создает синергию между возможностями Chipset-Device-Cloud, что повышает производительность устройства до максимального уровня и оптимизирует энергопотребление. Это достигается с помощью полного набора открытых API-интерфейсов HMS Core, инструментов интегрированной среды разработки и полностью функциональной платформы для разработки и тестирования приложений.

Благодаря универсальной операционной поддержке, HMS Core позволяет ускорить разработку качественных приложений с широким набором базовых сервисов. Это устраняет сложности в разработке, вследствие чего разработчики могут сократить расходы и сосредоточиться на инновациях.