ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


HUAWEI ОБЪЯВИЛА О ЗАПУСКЕ HMS CORE 4.0 ПО ВСЕМУ МИРУ
11:07 23.01.2020

Компания HUAWEI запускает набор сервисов HMS Core 4.0, который позволит разработчикам приложений повысить эффективность и скорость разработки приложений, а также улучшить их монетизацию.

HMS Core ─ это платформа, которая обеспечивает широкую базу открытых API экосистемы HUAWEI и способствует лучшей организации бизнес-процессов при создании приложений благодаря инструментам для их разработки и тестирования. Существующие сервисы Account Kit, Push Kit, Wallet Kit, Analytics Kit, Drive Kit и Game Service уже доказали свою стабильность.

В настоящее время в HUAWEI зарегистрировано более 1,3 млн разработчиков, а к HMS Core подключено более 55 тыс. приложений. Их можно установить из фирменного магазина Huawei AppGallery. Открытость и расширенные инновационные возможности платформы HMS Core способствуют дальнейшему росту этих показателей.

Как сообщила ЭКОПРЕСС PR менеджер HUAWEI CBG Belarus Вероника Станкевич, белорусские разработчики также присоединились к Huawei AppGallery. Там уже можно найти «Новости Беларуси и мира ─ TUT.BY», «Афиша ─ события Беларуси», «Финансы TUT.BY ─ курсы валют, конвертер, банки», «Работа ─ TUT.BY», «103.by», «Relax.by», каршеринговый сервис Anytime, приложения от Wargaming: Gods and Glory и World of Tanks Blitz, а также приложения Piano от Gismart и приложения для покупки и продажи автомобилей AV.BY.

Обновленная версия HMS Core 4.0 представляет расширенный набор сервисов. Представленные сервисы ML (Machine Learning) Kit, Awareness Kit, Scan Kit, Nearby Service, Panorama Kit, Safety Detect, Dynamic Tag Manager, Fast Identity Online, Site Kit, Quick App, WisePlay, Health Kit и Identity Kit являются новейшими разработками, в которых использованы элементы Chipset-Device-Cloud, и дополняют многофункциональный инструментарий разработчиков. HMS создает синергию между возможностями Chipset-Device-Cloud, что повышает производительность устройства до максимального уровня и оптимизирует энергопотребление. Это достигается с помощью полного набора открытых API-интерфейсов HMS Core, инструментов интегрированной среды разработки и полностью функциональной платформы для разработки и тестирования приложений.

Благодаря универсальной операционной поддержке, HMS Core позволяет ускорить разработку качественных приложений с широким набором базовых сервисов. Это устраняет сложности в разработке, вследствие чего разработчики могут сократить расходы и сосредоточиться на инновациях.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2020
валюта курс
EUR 2.3450
USD 2.1156
RUB 3.4188
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3450 -0.0059
USD 2.1156 -0.0039
RUB 3.4188 -0.007
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3450 2.3490
USD 2.1160 2.1190
RUB 3.4080 3.4180
подробнее

Конвертация в банках
на 23.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1100
EUR/RUB 68.5700 69.1000
USD/RUB 61.9000 62.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте