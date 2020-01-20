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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
СЕГОДНЯ СТАРТУЕТ ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ В ДАВОСЕ
11:39 21.01.2020
Сегодня, 21 января, в швейцарском Давосе стартует Всемирный экономический форум.
Как сообщает Укринформ, главная тема нынешнего форума — формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Программа ежегодного совещания определяет приоритетность нескольких основных направлений: "как сберечь планету", "общество и будущее труда", "технологии добра", "справедливые экономики" и "здоровое будущее".
Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологическими.
Речь идет о климатических катастрофах, потере биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.
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