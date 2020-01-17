Международные новости

Европейская комиссия объявила о мобилизации пакета помощи стоимостью 22,8 млн евро в помощь странам Южной Африки, страдающим от затяжной засухи и нехватки продовольствия. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европейской комиссии.

«Многие бедные домохозяйства в пораженных засухой регионах Южной Африки борются за то, чтобы получить достаточно пищи, учитывая неурожай, ограниченный доступ к водным ресурсам и неприемлемый рост цен на рынке продовольствия. Гуманитарная помощь от ЕС поможет доставить продукты питания людям, которые больше всего в этом нуждаются, и преодолеть кризис голода в уязвимых районах», - заметил по этому поводу еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич, которую цитирует Укринформ.

Европейская помощь будет направлена в такие страны, как Эсватини, Лесото, Мадагаскар, Замбия и Зимбабве, где из-за засухи зафиксирован самый большой неурожай за несколько прошлых десятилетий. Поэтому перед угрозой голода оказались около 12 млн человек из этого региона.

Наибольшую часть этой помощи - 16,8 млн евро - получит Зимбабве для организации срочных поставок продовольствия в пораженные засухой районы, а также для обеспечения их населения базовыми медицинскими услугами и питьевой водой. В этой стране перед риском голода оказались 7,7 млн человек, что составляет около половины населения страны.

Как говорится в сообщении, Южная Африка и побережье Индийского океана в целом остаются проблемным регионом, который часто страдает от природных бедствий, от разрушительных наводнений до затяжной засухи. Только с января 2019 года Евросоюз выделил гуманитарную помощь в регионе на общую сумму в 67,95 млн евро.